Jazz e lirica a Selvazzano con gli Swingout 6et, special guest il soprano Luisa Giannini

Venerdì 9 luglio alle ore 21.15 al Parco Cesarotti è in programma il prossimo appuntamento della rassegna di eventi culturali “Estate Sotto le Stelle 2021” con il concerto jazz e lirica, si esibiranno gli Swing Out 6et, special guest il soprano Luisa Giannini. In caso di maltempo l’evento si terrà in Auditorium San Michele Arcangelo in via Roma 68.

«Note ed emozioni sotto le stelle – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – grazie ad un singolare concerto di una virtuosa soprano di fama internazionale, accompagnata da un’orchestra jazz. Torna così anche la nostra amata lirica dopo il lungo periodo di pandemia. E torna tra gli alberi secolari del magnifico Parco romantico Cesarotti. Sarà una serata piena di sorprese dove il canto lirico incontra il jazz in melodie coinvolgenti e piene di grande energia».

Gli Swing Out 6et nascono nel 2008 dalla collaborazione di musicisti di varia estrazione musicale, formatisi presso celebri Scuole Jazz o Dipartimenti Jazz dei conservatori, tra Padova, Vicenza, Adria, Venezia e Rovigo e perfezionati in stage e masterclass in Italia e all’estero. Il gruppo, con la guida di Giuliano Perin, pianista e vibrafonista, musicista conosciuto a livello internazionale, ospita il Soprano Luisa Giannini, docente al Conservatorio “Marcello” di Venezia. L'ensemble vede la partecipazione di Massimo De Mari voce, Daniele Calore sax tenore, Maurizio Scomparin tromba e flicorno, Giuliano Perin pianoforte, Nicola Facci contrabbasso, Alessandro Montanari batteria e special guest il soprano Luisa Giannini.

Swing Out presenta un repertorio di brani classici riarrangiati in chiave swing e latin in modo originale e fresco che rende le performances live particolarmente stimolanti e divertenti per un vasto pubblico.

«E' un'occasione divertente anche per presentare arrangiamenti originali con una cantante lirica del livello di Luisa Giannini, in particolare per i brani che fanno parte della tradizione prettamente operistica come "Tu che m'hai preso il cuor" o "Non ti scordar me" – spiega Giuliano Perin Responsabile del Progetto Swing Out – Insieme abbiamo scoperto come le note si possono fondere in una nuova armonia ricreando qualcosa di unico sempre nel rispetto della grandezza degli autori originali».

Il repertorio è arricchito anche di composizioni originali del gruppo, e di una proposta, unica nel suo genere, di connubio tra canto lirico e jazz, con arrangiamenti di grandi classici del musical eseguiti in duetto tra la voce jazz del cantante e quella lirica di Luisa Giannini, soprano di fama internazionale, docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, special guest di prestigio. Da questo percorso variegato ha preso forma il primo CD del gruppo, intitolato “Scratching cats” (Cat sound Records) che sta ottenendo ottimi successi nelle tournée di presentazione in Italia.

PROSSIMI EVENTI

BIBLIOTECA FUORI DI SÉ - PIAZZETTA EUGENIO MAESTRI

Venerdì 16 luglio alle ore 21.15: Matteo Bisato “Il giglio spezzato”

Paolo Coltro giornalista dialoga con l’autore.

* In caso di maltempo gli eventi si terranno in Sala Cornaro presso Palazzo Eugenio Maestri. Via Roma, 32 - Selvazzano Dentro

MUSICA E SERATA ASTRONOMICA SOTTO LE STELLE

BARCHESSA E PARCO CESAROTTI

Sabato 24 luglio alle ore 21.15: C’è Vita nell’Universo - Serata Astronomica

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova Relatore Giorgio Schileo

* In caso di maltempo recupero il 30.07.2021

CINEMA - IMPIANTI SPORTIVI CERON

Domenica 18 luglio alle ore 21.15: In Viaggio verso un sogno (di M. Schuartz e T. Nilson).

Con Shia LaBeouf e Dacota Johnson - (2019 - durata 97’)

Domenica 25 luglio alle ore 21.15: Il viaggio di Yao (di P. Godeau)

Con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta - (2018 - durata 103’)

Sabato 31 luglio alle ore 21.15: Se mi vuoi bene (di F. Brizzi)

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni (2019 - durata 100’)

* In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227. Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=839&area=H

Selvazzano che… Estate!

