Jazz’in School e propone uno (S)concerto (In)certo alla Sala dei Giganti

Il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISSPA) dell’Università di Padova organizza, per sabato 26 novembre nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano (Piazza Capitaniato – Padova) a partire dalle 14.30, un evento performativo dedicato a esplorare le potenzialità e il valore dell’unione tra formazione inclusiva e jazz a scuola.

L’evento prevede anche un concerto serale gratuito, (S)concerto (In)certo, a partire dalle 20.30 sempre in Sala dei Giganti. Si tratta di una sequenza di improvvisazioni tra musiciste e musicisti che si uniranno “sul momento” in modo casuale, accumunati dalla passione per il jazz e dal suo motto “Yes to the mess!”.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti.

Dettagli

All’interno della settima edizione del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità (CSAS7), il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISSPA) dell’Università di Padova organizza per sabato 26 novembre nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano (Piazza Capitaniato – Padova) a partire dalle 14.30, un evento performativo dedicato a esplorare le potenzialità e il valore dell’unione tra formazione inclusiva e jazz a scuola.

L’evento si inserisce nelle iniziative che il Dipartimento FISPPA e l’Ateneo promuovono da molti anni per valorizzare il Jazz come metafora di ricerca e didattica positiva e propositiva per una diversa visione dell’educazione e del futuro stesso della convivenza umana.

In questa occasione sarà presentato Jazz’in School, il primo progetto di ricerca di dottorato su fondi PNRR dedicato al Jazz a scuola, attivato grazie alla collaborazione di Federazione Nazionale Il Jazz Italiano (FIJI), II Jazz Va A Scuola (IJVAS), Musicisti Italiani Di Jazz (MIDJ), l’associazione I-JAZZ e l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’improvvisazione in chiave creativa e inclusiva sarà al centro delle conversazioni con musicisti e performers che rendono il jazz una pratica sociale e un tema di riflessione e ricerca: le loro voci si fonderanno con quelle di tutti i partecipanti per dar vita a una polifonia arricchita di sprazzi sonori.

Il pomeriggio si concluderà con l’esibizione della Big Band Unipd, diretta dal maestro Franco Nesti.

L’evento prevede anche un concerto serale gratuito, (S)concerto (In)certo, a partire dalle 20.30 sempre in Sala dei Giganti. Si tratta di una sequenza di improvvisazioni tra musiciste e musicisti che si uniranno “sul momento” in modo casuale, accumunati dalla passione per il jazz e dal suo motto “Yes to the mess!”. Un sì che darà vita a una performance collettiva unica e irripetibile per suggerire modi nuovi, diversi e sconcertanti di costruire un mondo a venire.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) scrivendo un’email a: csas.tutoraula@fisppa.it

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/jazzin-school-sconcerto-incerto

https://www.facebook.com/events/456048040002388

https://www.fisppa.unipd.it/jazzin-school-sconcerto-incerto-26-novembre-ore-1430

