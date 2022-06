“Je so pazzo” Music Festival, le semifinali Nord Italia ad Abano Terme

Appuntamento imperdibile aperto al pubblico ad Abano Terme presso il Teatro Magnolia dal 24 al 26 giugno 2022.

È iniziata ufficialmente la nuova edizione di Je so pazzo Music Festival, il noto Contest capitanato alla direzione artistica dal M° Adriano Pennino, famoso produttore e direttore d’orchestra da sempre anche sul palco del Festival di Sanremo.

Abano Terme è la città scelta per lo spettacolo che farà esibire i migliori talenti di tutto il nord Italia, dopo ben 60 audizioni svolte dalla produzione in tutto lo stivale durante i mesi invernali. Lo spettacolo vede in scena sia brani originali degli artisti che cover e la straordinaria partecipazione di Nello Daniele, cantautore, nonché fratello del grande Pino Daniele. Appuntamento ad ingresso libero al Teatro Magnolia dalle 21 di venerdì 24 giugno, durante l’intera giornata di sabato 22 giugno, nonché poi alla sera dalle 21 con una jam session con Nello Daniele. Ingresso libero ed in questo caso anche la possibilità per il pubblico di esibirsi con Nello Daniele contattando la produzione al 340/0087732. La manifestazione termina domenica 26 giugno con altre esibizioni dalle 10 alle 13.

“Abbiamo appena svolto le semifinali centro e sud Italia, è incredibile il potenziale artistico degli artisti che si sono esibiti: ci aspettiamo tanto anche dagli artisti di Abano”

Adriano Pennino, Direttore Artistico di Je so pazzo Music Festival

Premi prestigiosi e di grande valore, masterclass formative gratuite di altissimo livello tenute dai migliori professionisti del settore, tra cui spicca il nome del M° Mogol, attenderanno i migliori artisti scelti da una giuria di professionisti ad Abano Terme, alle Finali del Festival a fine luglio. Contest, formazione, ma anche spettacolo: i partecipanti verranno coinvolti in diverse serate spettacolo su un enorme palco di 120 mq.

Je so pazzo music Festival, è un contest nato in Italia ma di portata internazionale. Lo scorso anno numerose sono state le candidature pervenute da Brasile, Belgio, Svizzera, Malta, Francia per rincorrere il sogno di ogni artista emergente.

L’evento è organizzato dal Comune di Abano Terme e da Dreaming the future.

Dettagli evento

“Je so pazzo” Music Festival - Semifinali Nord Italia

Parco Magnolia - Via A. Volta, 20 - Abano Terme

Venerdì 24 giugno dalle 21

Sabato 25 giugno 10-13, 16-19 e dalle 21 spettacolo e jam session con Nello Daniele

Domenica 26 giugno dalle 10 alle 13

Per informazioni: 340/008773

https://www.facebook.com/ConcorsoJeSoPazzo/

Foto articolo da facebook