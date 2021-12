“Jeff Buckley, la sua vera voce”, presentazione alla libreria Laformadelibro

Prezzo non disponibile

Mercoledì 15 alle 18.30. Jeff Buckley, la sua vera voce.

Si parlerà dell’ultimo libro dedicato al grande cantautore americano edito per @librimondadori.

Si cercherà la vera voce di Jeff Buckley in un incontro con la traduttrice Anna anioni e Francesco Pandini, grande appassionato musicale.

L’ingresso è gratuito, prenotati però su Eventbrite!

L’incontro si terrà nel plateatico esterno del bar @enotecamediterranea.

Dettagli

Attenzione, l'evento si terrà all'aperto, sotto al tendone del bar "Enoteca mediterranea" (sempre via del Carmine 6), portati un bel cappotto e una sciarpa.

Solo in caso di condizioni meteo proibitive l'incontro si terrà all'interno (in questo caso verrà richiesto il greenpass)

Acquisto del libro o consumazione al bar consigliate.

Info web

https://www.facebook.com/libreria.laformadelibro/

https://www.facebook.com/events/291932239511931

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-jeff-buckley-la-sua-vera-voce-221412730437