Jethro Tull al Gran teatro Geox

Jethro Tull

Giovedì 14 ottobre 2021, ore 21

Gran Teatro GEOX - Padova

Il ritorno a Padova dei geni del Prog Rock

Dettagli

Dopo il grande successo dell’ultimo show padovano nel novembre 2019, i Jethro Tull, la band prog più amata di sempre, tornano il 14 ottobre 2021 al Gran Teatro di Padova per un unico imperdibile concerto. Biglietti in vendita su Ticketmaster.it da oggi.

Tra le band progressive rock più importanti e influenti di tutti i tempi, i Jethro Tull vantano un immenso catalogo di opere folk, blues, musica classica e heavy rock. La band leggenda guidata da Ian Anderson ha venduto più di 60 milioni di album in tutto il mondo.

Il 2 febbraio 1968 nel famoso Marquee Club di Wardour Street, i Jethro Tull suonarono per la prima volta con questo nome. Le esibizioni del 1968 al Sunbury Jazz e al Blues Festival ne consacrarono il successo.

Il primo album dei Jethro Tull, This Was, è stato registrato con la lineup originale: Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Sostituito Mick Abrahams con Martin Barre, nella formazione storica e indissolubile si sono susseguiti circa altri 30 musicisti. Durante il loro concerto, i Jethro Tull suoneranno un mix degli album storici della band, da This Was fino ai giorni nostri.

Sicurezza

A seguito dell’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 13 giugno 2020, ad oggi vigente, i posti acquistati prevedono in questo momento del distanziamento di una seduta tra un posto e l’altro. Qualora l’ordinanza prima dello spettacolo dovesse essere favorevolmente aggiornata con nuove disposizioni, i posti potranno essere ravvicinati come mostrato nella pianta. Sarà accurata premura dell’organizzatore cercare di mantenere la vicinanza tra gli stessi gruppi di acquisto; nuclei familiari non saranno sottoposti ad eventuali cambiamenti/restrizioni. Ricordiamo che l’evento prevede l’autocertificazione obbligatoria che dichiara di non essere sottoposti a regime di quarantena il giorno dello spettacolo: nelle 24h precedenti lo spettacolo riceverete modello di autocertificazione da spuntare e che sarà necessario per l’accesso alla sala.