«Niente tristezza, solo good vibes!»: Jo Squillo per il Summer pool party all'Hotel Plaza di Abano

Venerdì sera, 14 agosto, arriva nel parco del Plaza Hotel di Abano Terme "Jo In The House"

Jo Squillo anima al Panoramic Hotel Plaza il party in piscina

Aperitivo, cena e dopo cena con la popstar diventata una delle maggiori celebrity di instagram in Italia

Dettagli

Sarà la show girl Jo Squillo l'ospite d'onore della super festa in piscina organizzata venerdì 14 agosto alla Sensory Pool del Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme.

Diventata una delle personalità più cliccate durante il lockdown grazie alle performance musicali in diretta su facebook e instagram la popstar porta nel giardino del Panoramic Hotel Plaza lo spettacolo "Jo In The House" che ha attirato l'interesse dei fan della cantante dj da mezza Italia sotto lo slogan "Niente tristezza, solo good vibes!".

«E' una festa immaginata per diffondere gioia e benessere - spiega Umberto Carraro, direttore del Panoramic Hotel Plaza che ospita l'evento - più che una festa saranno almeno tre situazioni consecutive l'una all'altra: si inizia con la formula aperitivo by the pool al calar del sole, si continuerà con la cena sotto le stelle in giardino e poi ci sarà la possibilità di tirare fino a tardi con il party tra piscina interna e location esterna».

Gli accessi per il Summer pool party, solo su prenotazione e a numero chiuso, prevedono due opzioni: cena sotto le stelle servita con servita a menù presso il gazebo del nostro Bistrò; oppure senza la cena ma con utilizzo delle piscine, lettino riservato e una consumazione omaggio. Il Bistrò esterno sarà infatti a disposizione per bevande, drink, cocktail, Bagel e Club Sandwich.

Prezzi e orari

Accesso dalle ore 18.45; cena ore 21.

Ingresso serale alle piscine termali dalle 18.45 alle 24 arrivando indossando già il costume, con lettino riservato e cena sotto le stelle inclusa.

La cena prevede il seguente menù di tre portate con l’abbinamento di un calice di vino a portata:

risotto ai gamberi rossi siciliani e melone cantalupo mantecato al basilico ligure

calice di franciacorta le marchesine

turbante di spigola su specchio di carote profumato all'anice stellato

calice di friulano tenute luisa

cheesecake alla pesca, frolla al sesamo e gelato allo yogurt

65 euro a persona

Ingresso serale alle piscine termali dalle 18.45 alle 24 arrivando indossando già il costume, con lettino riservato e consumazione inclusa 35 euro a persona

Sensory pool

P.zza Repubblica, 23

35031 Abano Terme (PD)

Info e prenotazioni

T 049 866 9333

M booking@plaza.it

Info web

https://www.facebook.com/PanoramicHotelPlaza