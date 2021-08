Future Vintage Festival Off: Joan Thiele al parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/908723693318991/

Joan Thiele - Anima italiana, svizzera e colombiana insieme, stile pop, urban e vintage che si incontrano in una voce come una carezza che colpisce: dai feat con M¥SS KETA, dj Mace ed il rapper Nitro, Joan Thiele interpreta l’anima poliedrica della musica alternativa italiana.

L'appuntamento con Joan Thiele è al Parco Della Musica - Padova venerdì 10 settembre alle ore 21.

Future Vintage Festival Off

Apertura Cancelli: 19.30

Torna il Future vintage festival 2021: “Smile is back”

Quando? il 10-11-12 settembre a Padova, naturalmente.

?Evento organizzato da Vintage Factory e Superfly Lab con la collaborazione del Comune di Padova e con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con Radio Deejay e m2o.

Priority pass:

Costto 6,55 euro.

Ispirazioni - Street culture - Tendenze - Lifestyle

Expo - Ospiti - Musica - Workshop

Programma completo di Future vintage festival

Bio dell’artista

“Darei la voce per le persone che amo”. Una voce che effettivamente si lascia amare, vellutata e grintosa come una carezza che colpisce. Anima italiana, svizzera e colombiana insieme, Alessandra “Joan” Thiele ha vissuto con la valigia prima di arrivare a Milano, nel 2015, dove ha iniziato a fare musica. Qui esce il suo primo Ep omonimo e il singolo Save me. Da subito si nota uno stile capace di fluttuare tra pop, atmosfere urban, sonorità vintage. Una cifra che abbraccia influenze internazionali (Joni Mitchell, Lauryn Hill) e italiane (Ornella Vanoni, di cui ammira la grazia e il grande classico Io so che ti amerò)

Il suo ultimo lavoro, Operazione Oro, nasce da vent’anni di viaggi del nonno di cui Joan ha ritrovato e conservato le bobine. Un’ispirazione troppo forte per non diventare colonna sonora di un altro straordinario viaggio nei ricordi, proprio quando viaggiare - a marzo 2020 - era impossibile. Sensibile e versatile, Joan ha collaborato con il rapper Nitro (No caption needed), dj Mace (Senza fiato) e ha brillantemente giocato con Myss Keta nella nuova versione de Le ragazze di Porta Venezia.

Tra tutte le contaminazioni che si possono riconoscere nel suo sound, all’essenza della proposta di Joan c’è “la semplicità di una chitarra e di una voce. Voglio che si senta il cuore quando canto, dare meno attenzione all’estetica e più a quella emotiva”. Attraverso la voce, oltre ogni scelta di stile, provare amore.

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/908723693318991/

