John Mayall live al Gran teatro Geox

John Mayall

giovedì 07 aprile 2022 - h 21.30

Gran Teatro GEOX, Padova

La leggenda del blues John Mayall tornerà in concerto in Italia nel 2022 con un imperdibile appuntamento al Gran Teatro Geox di Padova il prossimo 7 Aprile 2022. Si tratta dell’ultimo tour d’addio dichiarato dall’artista inglese alla soglia degli 88 anni prima di ritirarsi in meritata pensione. Il concerto, in esclusiva per il Nord Est ,si inserisce nel filone di eventi che porteranno a Padova alcune delle leggende internazionali del rock come Pat Metheny (6 maggio 2022) Yes (18 maggio 2022), Procol Harum (22 maggio 2022) e molti altri (tutti i concerti nuovi e ricalendarizzati su www.zedlive.com)

Con oltre sessant’anni di carriera, John Mayall è realmente uno dei pilastri della musica Blues inglese. Cantautore, pianista, armonicista e chitarrista, negli anni Sessanta fonda la band John Mayall & The Bluesbreakers che diventa una vera fucina di talenti come Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, Mick Taylor, Walter Trout, Coco Montoya e Buddy Whittington.

Nel 1969, attratto dal clima e dalla cultura della West Coast, Mayall decide di trasferirsi definitivamente a Los Angeles e inizia a formare band con musicisti americani. Nelle tre decadi successive, Mayall acquisisce ulteriore prestigio grazie alle sue numerose innovazioni in campo jazz, rock e blues insieme ad artisti di rilievo come Blue Mitchell, Red Holloway, Larry Taylor e Harvey Mandel. La popolarità di Mayall continua a crescere con una serie di album incluso il candidato ai Grammy Awards Wake Up Call con featuring importanti quali Buddy Guy, Mavis Staples, Albert Collins e Mick Taylor.

Nel 2008 Mayall decide di archiviare definitivamente i Bluesbreakers e inizia un nuovo percorso con una nuova band composta da Rocky Athas alla chitarra, Jay Davenport alla batteria e Greg Rzab al basso. Nel 2019 accoglie in formazione Carolyn Wonderland, la prima donna a ricoprire il ruolo di chitarra solista all’interno delle band di Mayall, che attualmente ha deciso di dedicarsi ad altri progetti ed è stata sostituita da Melvin Taylor, che ha iniziato la sua carriera esibendosi sulla famosa Maxwell Street di Chicago negli anni ’70 e comparirà anche sul nuovo album di Mayall, la cui uscita è prevista per il 2022.

Stavolta è il caso di dirlo: non perdete l’ultima occasione di ascoltare dal vivo uno dei mostri sacri della musica Blues mondiale. Il tour è prodotto da BARLEY ARTS. La data al Gran Teatro Geox di Padova è organizzata e promossa da ZED! I biglietti sono disponibili dalle 10 di lunedì 5 luglio sui circuiti tradizionali su Ticketmaster e Ticketone. Posti a sedere versione teatrale a partire da 25 euro.

