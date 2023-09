"Josquin Desprez", al Cinema Esperia un film dedicato al più grande compositore del Rinascimento

Documentario durata 140 minuti. Produzione Italia 2023. Vissuto tra il Quattrocento e il Cinquecento, Josquin Desprez e? stato il piu? grande compositore musicale del Rinascimento, e tra i piu? importanti nella storia della musica. Di origini franco-fiamminghe, precursore di Bach e maestro della polifonia, ha lavorato come musicista alla corte di due re di Francia, per il Papa a Roma e per gli Sforza a Milano (in particolare per Ludovico il Moro), imponendosi come la massima autorita? musicale dell'epoca grazie al suo stile innovativo e geniale.

IL PADRONE DELLE NOTE. JOSQUIN DESPREZ Di Marco Zarrelli. Questo documentario lo celebra, ricordandone la vita trascorsa principalmente tra Francia e Italia, e le gesta artistiche che hanno lasciato un segno profondo nell'evoluzione musicale dei secoli successivi.

Al Cinema Esperia Martedì 26 settembre ore 21. Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.