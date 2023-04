"Karaoke in famiglia" al Parco Frassanelle il 23 aprile 2023. Voglia di cantare? Dalle 14 e fino a quando avrete voce...Ivana & Paolo de I Divi scalderanno l'atmosfera! Il parco di Frassanelle è una cornice perfetta per passare una bella giornata tra amici e familiari dando sfogo alle vostre ugole. La sfida è aperta, sarà divertentissimo vederci sgolare ad ogni ritmo. Il divertimento è assicurato per tutte le età e sarà impossibile ritornare a casa ancora con la voce.

Per tutto il giorno: VISITA AL PARCO (in autonomia, non guidato)

VISITA ALLE GROTTE (in autonomia, non guidato)

VISITE GUIDATE (VILLA-GROTTE-PARCO) (guidato, a numero chiuso)

Ed a partire dalle ore 14 KARAOKE IN GASTALDIA PUNTO RISTORO ATTIVO TUTTO IL GIORNO

ORARIO DI APERTURA DEL PARCO dalle 10 al tramonto

PER MAGGIORI INFO SUL PROGRAMMA DELL’EVENTO, VISITE GUIDATE E ALTRO: info@frassanelle.it oppure Tel. 331 4249860 .

oppure Tel. . BIGLIETTI ACQUISTABILI ONLINE E SUL POSTO. Scontistiche per Famiglie e Gruppo solamente in biglietteria online