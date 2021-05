Alla Basilica di Sant'Antonio due mostre dedicate a Karol Wojtyła, il Papa del dialogo

Alle ore 18 del 29 maggio 2021 è prevista presso la Basilica di Sant'Antonio a Padova l'apertura ufficiale delle due mostre dedicate a Giovanni Paolo II.

“Karol Wojtyła. Le nascite”

La mostra è stata preparata dal Centro del Pensiero di Giovanni Paolo II nel 2020 in concomitanza con il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. L’esposizione ripercorre le tappe più importanti della vita di Karol Wojtyła, che rappresentano un’ulteriore “nascita”, intesa quindi non solo come venuta al mondo ma anche come preparazione per lo svolgimento di nuovi ruoli nella vita: studente, operaio, sacerdote, pastore e infine papa. Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato presentato sia da una prospettiva personale sia nel contesto del suo straordinario impatto sulla storia, non solo della Chiesa ma anche della Polonia e del mondo intero.

"Giovanni Paolo II - Il Papa del Dialogo"

L’esposizione presenta alcuni momenti salienti degli incontri autentici e profondamente umani che caratterizzarono il pontificato di Giovanni Paolo II. Il dialogo promosso dal Papa fu un cammino aperto, sincero e coraggioso verso un altro, basato sul rispetto e riconoscimento della dignità e orientato alla ricerca della verità. Tra i malati, i poveri, i giovani e gli anziani, tra i pensatori, i politici, gli artisti e i diplomatici, in tutti i continenti, in tutte le situazioni e di fronte a ogni gruppo etnico, Giovanni Paolo II non smise mai di scoprire l’uomo.

Informazioni e contatti

La mostra sarà esposta presso il Chiostro della Magnolia – Basilica di Sant'Antonio dal 29 maggio 2021 al 30 agosto 2021. Ingresso su invito per limiti in presenza dovuti all'emergenza Covid. Associazione Italo-Polacca-Padova, Pontificia Basilica di sant’Antonio di Padova e Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano.

