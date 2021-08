Ketama126 a Padova all’arena live Geox

Una nuova data per Snackulture e Zed Live nella location estiva del Gran Teatro Geox: dopo gli annunci di Rkomi e Ernia (3 e 10 settembre), i due promoter comunicano anche la tappa veneta di Ketama126, fissata per il 6 settembre alle ore 21.30.

L’artista, celebre membro della crew capitolina Love Gang CXXIVI, è da poco uscito con il nuovo singolo “Sud”, in collaborazione con il rapper siciliano Niko Pandetta.

A fine gennaio Piero Baldini, in arte Ketama126, si era esibito dal vivo al Brixton Jamm di Londra in una data che doveva anticipare il Kety Live Tour 2020, interrotto per l’avvento della pandemia.

L’artista porterà così sul palco il suo album “Kety”, certificato disco d’oro, e di “Kety Reborn”, la nuova edizione del disco, contenente 5 inediti e 1 remix, uscita lo scorso anno. Ma anche i suoi storici successi, presenti negli album “Rehab” e “Oh Madonna”.

Apertura

Ad aprire lo show i padovani, ormai lanciati verso il successo nazionale, Tony Boy e Rayan & Intifaya, e gli emergenti veneziani Manesi e Martz Da Marte.

Biglietti

I biglietti sono disponibili dalle 14 di mercoledì 21 luglio

20,70 euro +dp

ATTENZIONE: accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

Info web

https://zedlive.com/evento/live-ketama-126/

foto articolo da comunicato stampa e da ZedLive

