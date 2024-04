Kid Pass Days 2024 al Musme: "Blood Sim – Laboratorio interattivo sulla circolazione sanguigna per famiglie"

Anche quest’anno il Museo di Storia della Medicina in Padova aderisce ai Kid Pass Days proponendo, sabato 11 maggio alle ore 15 e alle ore 16.30, un laboratorio sulla circolazione del sangue rivolto a tutte le famiglie!

Il cuore è un organo speciale: un muscolo straordinario, la pompa che permette al sangue di circolare dentro il nostro corpo. Ma come è fatto? E soprattutto: come funziona? Il sangue che esso pompa dove va a finire? E da cosa è composto? Grazie alla tecnologia touch screen e divisi in gruppi capiremo come funziona la circolazione del sangue, intuendo la differenza fra arterie, vene e capillari.

DURATA: Un'ora

ETÀ: Famiglie con bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni d’età. Per i minori durante il laboratorio è prevista la presenza di almeno un adulto accompagnatore.

COSTO: biglietto d’ingresso al MUSME + 4 euro. Il biglietto include anche l’ingresso al Museo. Il Museo è visitabile il giorno stesso, prima o dopo l’attività, nei normali orari di apertura al pubblico.

Prenotazioni al link: https://www.musme.it/kid-pass-days-2024/