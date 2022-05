Komorebi, Giorgia Mazzucato in scena al Teatro Falcone Borsellino di Limena

Dopo più di due anni di lavoro e di raccolta di testimonianze, informazioni, dati e racconti, va in scena Komorebi, il nuovo spettacolo di Giorgia Mazzucato. Venerdì 13 maggio alle ore 21 il teatro Falcone Borsellino di Limena ospiterà il debutto nazionale dell’attrice padovana, già nota al pubblico per i suoi monologhi satirici e d’impegno civile che l’hanno portata a vincere numerosi premi, tra i quali Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival, il Premio Off al Roma Fringe Festival e il Premio Miglior Spettacolo del Teatro A L’Avogaria di Venezia della famiglia Poli.

Komorebi – La sinossi

Sapete che in media le persone spendono due settimane della propria vita aspettando il semaforo verde? E sapete che nel 2022, in Italia, milioni di persone non godono degli stessi diritti delle altre solo perché sono chi sono? E ora sappiamo cosa state pensando: oh ma due settimane sono veramente tantissime! Giorgia Mazzucato, da sola col suo microfono, sviscera con ironia le più disparate sfaccettature dell’omobitransfobia, tra commenti sull’attualità, momenti sarcastici musicali e il racconto di alcuni episodi personali. “Komorebi” è una parola giapponese che non ha corrispettivi in alcuna lingua. Significa “la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi”, e forse è proprio questa l’immagine perfetta della lotta per il riconoscimento dei diritti civili.

Giorgia Mazzucato

Giorgia Mazzucato ph Manuela Giusto

Attrice, autrice e regista classe 1990, allieva, tra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame, Marco Baliani e Andrea Pennacchi. Comincia a scrivere e a recitare già da giovanissima e in poco tempo riceve riconoscimenti importanti, tra i quali Miglior artista internazionale al San Diego Fringe Festival (California) nel 2017, ottenuto dopo 15 repliche negli Stati Uniti. Da dieci anni è in tournée per l’Italia con Viviamoci, Guerriere, Comunque e Gesù aveva l’erre moscia, i suoi monologhi diventati di successo per lo stile inconfondibile che unisce l’impegno civile alla comicità. Nel 2022 debutta con due nuovi spettacoli: Arriva la Papessa e Komorebi. Nel web è conosciuta per le sue strisce ironiche Fuorigioco (pillole polemiche sul sessismo nel mondo del calcio femminile) e Komorebi (pillole polemiche sull’omobitransfobia nel belpaese). È formatrice, direttrice artistica e didattica della scuola e casa di produzione SB Teatro.

Informazioni

Komorebi di e con Giorgia Mazzucato

Testi e regia: G. Mazzucato

Musiche originali: Giorgia Mazzucato

Luci: Andrea Vannini

Una produzione SB Teatro

Venerdì 13 maggio ore 21, teatro Falcone Borsellino, Limena (PD).

Ingresso

Biglietti: 15 euro intero; 10 euro ridotto under 21

Prevendita https://sb-teatro.sumup.link/prodotto/komorebi-biglietto-intero-prevendita

Info web

https://www.facebook.com/sonogiorgia

