“La Lezione”, presentazione del libro di Marco Franzoso a Palazzo Moroni

“Quanta rabbia cova sotto le sopraffazioni che subiamo ogni giorno? Quale distanza ci separa dalla violenza?”

Dalla penna di Marco Franzoso, uno dei più raffinati scrittori italiani e autore di Il bambino indaco - portato al cinema da Saverio Costanzo -, il nuovo romanzo pieno di ritmo e suspense, la discesa agli Inferi di una ragazza come tante.

L’opera

Elisabetta è avvocato in un piccolo studio associato e galleggia tra cause di separazioni, spaccio, affitti non pagati. Lavora dieci ore al giorno, ma stenta a decollare. Anche la sua vita privata non è esaltante: il rapporto con il fidanzato è una palude di alti e bassi, le amicizie si sono allentate, il padre, vedovo, è anziano e fragile...

Come se non bastasse, un uomo la segue: si tratta di Angelo Walder, un suo vecchio assistito condannato per violenza e abuso. Ha scontato il carcere e ora è tornato a cercarla, finché una sera se lo ritrova in casa. D’un tratto la rabbia sedimentata nel corso degli anni la sopraffà, dandole una lucidità e una determinazione assolute. Elisabetta lo tramortisce, lo immobilizza e lo lega, imprigionandolo in casa.

Tutti i soprusi, le ingiustizie, i compromessi a quali si è prestata si sfogano contro quell’uomo che voleva farle del male. Da quel momento si occuperà di lui, seviziandolo ma anche nutrendolo, accompagnandolo in bagno, ascoltandone i discorsi all’apparenza folli ma in realtà capaci di cogliere la crudezza della realtà.

Elisabetta scopre una forza inaspettata dentro di sé. Il lavoro aumenta, cambia la tipologia dei clienti, mentre lei impara a relazionarsi in modo più determinato col suo compagno. … Come farà, adesso, a fare a meno di Walder?

Un thriller appassionante e insieme una lucida rappresentazione della società contemporanea, che svela la follia appartata nella vita di tutti i giorni e di ognuno di noi.

Dove e quando

Incontro con l’autore Marco Franzoso

21 aprile 2022 h 18

Palazzo Moroni, Sala Anziani

saranno presenti:

Andrea Colasio - Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Mariangela Zanni - Presidente Centro Veneto Progetti Donna

Antonio Romeo - fondatore di Cambiamento Uomo (Montebelluna)

Marina Fantolino - Avvocato Penalista foro di Padova

conduce: Valentina Polati giornalista 7Gold

Marco Franzoso

Marco Franzoso è nato nel 1965. Da alcuni suoi romanzi (Tu non sai cos’è l’amore e Westwood dee-jay) sono stati realizzati spettacoli teatrali. Da Il bambino indaco (Einaudi, 2012) Saverio Costanzo ha realizzato il film Hungry Hearts, interpretato da Alba Rohrwacher e Adam Driver (entrambi premiati con la coppa Volpi al festival di Venezia del 2014). L’innocente è uscito per Mondadori nel 2018 e ha vinto il premio Mondello. Nel 2020 è stato pubblicato, sempre per Mondadori, Le parole lo sanno, a cui il regista Peter Webber sta lavorando per realizzare l’omonimo film.

