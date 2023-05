A Padova lo spettacolo teatrale "La mia storia con Mozart" il 28 maggio 2023. «È stato lui a cominciare lo scambio epistolare. Avevo quindici anni. Un giorno mi ha mandato una musica che ha cambiato la mia vita. O meglio, mi ha tenuto in vita. Senza quella musica sarei morto. Da allora gli scrivo spesso… quando gli va, mi risponde. Ecco il succo del nostro scambio: le mie lettere, i suoi brani».

LA MIA STORIA CON MOZART - Un emozionante viaggio, la storia di un ragazzo che non riesce a trovare la propria anima e che infine si salva e impara ad amare la vita grazie alla musica di Mozart, che ha lo straordinario potere di arrivare, con la musica giusta, a dare valore ai momenti della vita. Guidati dall’orecchio esperto di Schmitt, scopriamo tra le note di Mozart risposte ai grandi quesiti dell’esistenza: Dio, l’amore, la morte, perché viviamo, cos’è il dolore… Scopriamo come l’infanzia diventi spirito dell’infanzia in età avanzata.

Scopriamo come la profondità e la leggerezza non siano l’una il contrario dell’altra. Scopriamo come sofferenza e gioia non si escludano a vicenda. Scopriamo che l’arte è semplicità, che non c’è bisogno del rumore e delle tinte forti per affermare la bellezza, né per incantare il pubblico.