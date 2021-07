La programmazione della seconda settimana dell'arena estiva "Estate Esperia"

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della seconda settimana –

Dal giovedì al sabato con inizio alle ore 21.15 - biglietto unico: 5 euro - In caso di pioggia le proiezioni avranno luogo in sala.

Giovedì 1 luglio - ore 21.15 LA RAGAZZA D'AUTUNNO Di Kantemir Balagov.

Con: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov. Drammatico, Guerra, Russia, 2019. Durata 120 minutiI. Nella Leningrado dell’immediato dopoguerra, un dramma intenso, raccontato dal nuovo enfant prodige del cinema russo, maestro nell’organizzazione delle immagini e nella gestione del colore.

Venerdì 2 luglio - ore 21.15 AMICHE IN AFFARI Di Miguel Arteta.

Con Salma Hayek, Rose Byrne, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Tiffany Haddish. Commedia, - USA, 2020. Durata 83 minuti I legami di un’amicizia di lunga data, diventata la base di un’originale associaizone lavorativa, viene messa a dura prova dalle leggi spietate del business.

Sabato 3 luglio - ore 21.15 IN VIAGGI VERSO UN SOGNO Regia di Tyler Nilson, Michael Schwartz.

Con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen, John Hawkes, Bruce Dern. Commedia, - USA, 2019. Durata 97 minuti. Un giovane affetto da sindrome e uno scorbutico pescatore di granchi si accompagnanto in un viaggio nella periferia del sud degli Stati Uniti, tra la favola picaresca e realismo povero.

ESTATE ESPERIA 2021- PROGRAMMA COMPLETO DALL'1 LUGLIO AL 21 AGOSTO

Gio 8.07: LA GUERRA A CUBA

presente il regista Renato Giugliano

Ven 9.07: CORPUS CHRISTI

Sab 10.07: I PREDATORI



Gio 15.07: UN ALTRO GIRO

Ven 16.07: UN DIVANO A TUNISI

Sab 17..07: LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD



Gio 22.07: STEM CELL

presente l'attrice Roberta Barbiero

Ven 23.07: LEZIONI DI PERSIANO

Sab 24.07: NOMADLAND

Gio 29.07: LITTLE JOE

Ven 30.07: MALEDETTA PRIMAVERA

Sab 31.07: PALM SPRINGS



Gio 5.08: STITCHES

Ven 6.08: IL CATTIVO POETA

Sab 7.08: COMEDIANS



Gio 12.08: VALLEY OF THE GODS

Ven 13.08: NON CONOSCI PAPICHA

Sab 14.08: EST. DITTATURA LAST MINUTE



Gio 19.08: THE FATHER

Ven 20.08: UNA CLASSE PER I RIBELLI

Sab 21.08: LA TERRA DEI FIGLI

Servizio bar

Prima dell'inizio delle proiezioni e durante l'intervallo sarà in funzione, a favore degli spettatori, il bar del patronato, adiacente allo spazio delle proiezioni.

Mercatino del libro

Dalle 20:45, prima della proiezione, durante l'intervallo e dopo il film fino alle 23:30 sarà aperto il mercatino del libro nei locali del patronato.

Sicurezza

Vi preghiamo di osservare le seguenti misure di sicurezza. Vi ricordiamo che la normativa prevede l'ultilizzo di mascherine almeno chirurgiche e comunque non di comunità.

Informazioni

ATTENZIONE !

Il sito www.cinemaesperia.com non è più attivo

(anche se nei browser può essere indicato come sito ufficiale)

Potete raggiungere quello nuovo all'indirizzo

www.esperiapadova.it

