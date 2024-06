"La Puglia che ti piglia", il primo villaggio pugliese itinerante a Cittadella

Dal 28 al 30 giugno Tipico Eventi approda per la prima volta a Cittadella con l’amatissimo format “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA - 100% Puglia” il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura! Piazza Scalco e Piazza Pierobon si troveranno immerse in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato. Trascorrete con noi tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18 fino alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti pugliesi on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici.

Oltre al cibo, vi aspettano anche tanti intrattenimenti a tema! Venerdì e sabato, alle 21.30, non perdete due grandi spettacoli con esibizioni di pizzica e musica in acustica, a cura del gruppo “Almakantica” il venerdì e del gruppo “Più a Sud di così” il sabato. Domenica nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.00, potrete invece partecipare gratuitamente a un divertente laboratorio di pizzica per grandi e piccini e imparare a muovere i primi passi in questa fantastica danza, accompagnati da Maria Francesca Francioso.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo! Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “CITTADELLA - LA PUGLIA CHE TI PIGLIA | 100% Puglia”. Evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Cittadella.

