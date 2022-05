La voce umana dalla preistoria all'era tecnologica: incontro con Mauro Tiberi il 6 maggio 2022. Un incontro interattivo in cui inquadrare il ruolo della voce nell'evoluzione umana. La voce umana come elemento di comunicazione animale, come organo sessuale secondario, dalla phonè al canto, al linguaggio. In questo incontro oltre ad elementi teorici di carattere storico e antropologico legati alla vocalità ci saranno momenti interattivi con diversi esempi dal vivo di forme vocali arcaiche ricostruite e prese direttamente dalle culture tradizionali in particolar modo euroasiatiche.

Mauro Tiberi: insegnante di tecniche psicofisiche e vocali per lo sviluppo della persona. Cantore, percussionista, contrabbassista e studioso di strumenti a corde e ad arco, ricercatore nelle tradizioni vocali sciamaniche e orientali con particolare interesse per le vocalità sacre di varie religioni indoeuropee attuali e primitive.

Informazioni e contatti

Ingresso libero con tessera (costo 2 euro) valida per tutto il 2022. La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri.

Posti limitati - Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com.