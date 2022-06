“La voix humaine”, proiezione in prima assoluta all’Mpx

Il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova è lieto di presentare il film “La Voix humaine”, in programma venerdì 10 giugno 2022, alle ore 21 al Cinema MPX (Via Bonporti 22, Padova). “La Voix humaine”, dalla pièce teatrale di Jean Cocteau alla tragédie lyrique in un atto unico di Francis Poulenc, fino al grande schermo con trasposizioni cinematografiche dirette da registi quali Roberto Rossellini e Dominique Delouche, rivive ancora una volta in questo film diretto da Stefano Patarino e interpretato dal soprano Maria Cecilia Marinelli, accompagnato al pianoforte dal M° Linda Piana. Una donna e un telefono. Il senso di vuoto e di abbandono durante l’ultima conversazione con il suo amante. La disperata necessità di aggrapparsi fino alla fine a quel filo che è allo stesso tempo sollievo e tormento. Attraverso Elle, la protagonista, vengono ripercorse tutte le fasi di quel dolore universale, così annientante e spietato, dato dalla fine di un amore.

Il progetto nasce nell’aula di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica del prof. Stefano Patarino al Conservatorio di Padova. Inizialmente quest’ opera viene scelta dal soprano Maria Cecilia Marinelli come oggetto di tesi e programma del concerto di Laurea. Col passare dei mesi, dopo un meticoloso studio dello spartito insieme alla pianista Linda Piana e dopo un lungo lavoro sull’interpretazione del personaggio grazie al prof. Patarino, nasce l’idea di portare quest’opera sul palcoscenico. Il progetto però non si ferma alla realizzazione di uno spettacolo teatrale ma lentamente evolve verso l’idea di una produzione cinematografica. Si tratta di un’opera molto particolare che nasce da un monologo in prosa di Jean Cocteau e nella trasposizione operistica di Francis Poulenc mantiene la forma di monologo con un solo personaggio in scena che si muove all’interno di un’unica stanza. Sono stati successivamente coinvolti altri allievi come Filippo Muraro per la presa del suono, Virginia Aghito e Alex Cerantola, assistenti alla regia, e soprattutto è stato fondamentale il contributo di un bravissimo direttore della fotografia quale Jarek Jarosz, venuto appositamente da Londra per le riprese.

Il film è stato girato interamente di notte, a Palazzo Angeli, uno dei pochi edifici medievali a Padova, sede del Gabinetto di Lettura di Padova, gentilmente concesso, grazie al suggerimento della prof.ssa Lorella Ruffin, nel settembre del 2018. Il lavoro di montaggio, ad opera del regista Stefano Patarino, è durato diversi mesi nei quali interpreti e collaboratori hanno avuto la possibilità di seguire l’evoluzione e i progressi del film. È oggi una grande soddisfazione poter assistere alla sua proiezione al cinema.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili con obbligo di mascherina FFP2 sempre indossata.

“La Voix humaine”

Opera di Francis Poulenc

Libretto di Jean Cocteau

Maria Cecilia Marinelli, soprano

Linda Piana, pianoforte

Filippo Muraro, presa del suono

Virginia Aghito, assistente alla regia

Alex Cerantola, secondo assistente

Jarek Jarosz, direttore della fotografia

Stefano Patarino, regia

