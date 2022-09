“L'arte di… crescere insieme!”, laboratori artistici gratuiti all'Ipercity

Per maggiori informazioni sui laboratori o per iscriversi è possibile contattare l’Associazione Fantalica a fantalica@fantalica.com o chiamare il numero 049 2104096

In occasione della Festa dei Nonni, che ogni anno celebra questa importante parte della famiglia e della società, il Centro Commerciale Ipercity organizza “L'arte di… crescere insieme!”, un progetto pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni e i loro nonni in collaborazione con l’Associazione Culturale Fantalica.

Un percorso artistico e un’esperienza da vivere in famiglia, con l'intento di favorire l’espressione creativa e l'incontro attraverso l’arte.

«Abbiamo incontrato subito affinità con i progetti di Fantalica, in maniera particolare apprezziamo la valorizzazione del ruolo dell’arte nel favorire l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità di vita non solo dell'individuo, ma della stessa comunità». Afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. «Questa ricorrenza ci permette di dar vita a un momento di divertimento tra nipoti e nonni, creando anche occasioni di condivisione di saperi ed esperienze intergenerazionali».

«Siamo felici di poter iniziare una collaborazione con il Centro Commerciale Ipercity, portando i nostri laboratori per famiglie anche in questo contesto. Fantalica da 20 anni valorizza la libera espressione creativa e porta l’arte nel territorio con l’obiettivo di favorire una crescita della sensibilità al Patrimonio culturale locale oltre che personale. La condivisione in famiglia di saperi è uno degli strumenti per avvicinare piccoli e grandi alle arti, alle tradizioni e ai saperi che spesso si rischia di non trasmettere alle nuove generazioni. L’1 e il 2 ottobre partiremo da materiali semplici e di recupero per trasformare una semplice cassetta in legno in un piccolo orto creativo e funzionale da condividere in famiglia!», dichiara Roberta Rigato, vicepresidente di Fantalica

I laboratori si terranno nella piazza centrale di Ipercity sabato 1 e domenica 2 ottobre alle ore 10.30 e alle ore 15.30, con un numero massimo di 24 partecipanti (12 coppie formato da un bambino e un nonno o un genitore) per ogni sessione.

L’attività, a cura delle artiste Giulia Marangon e Giovanna Marin di associazione culturale Fantalica, prevede una prima parte introduttiva sull'arte e il riciclo creativo e una seconda parte pratica, finalizzata alla realizzazione di un contenitore per un piccolo orto invernale da balcone. L'oggetto realizzato sarà portato a casa e utilizzato dal bambino e dall’adulto per far crescere le piante o gli ortaggi di stagione.

L’attività, completamente gratuita, durerà circa un’ora e un quarto e si terrà nella piazza del Centro Commerciale Ipercity.

Per maggiori informazioni sui laboratori o per iscriversi è possibile contattare l’Associazione Fantalica a fantalica@fantalica.com o chiamare il numero 049 2104096.

Iscrizioni online su: https://bit.ly/iperarte

Per informazioni www.ipercity.it

Foto articolo da comunicato stampa