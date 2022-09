Laboratori gratuiti di disegno naturalistico a Esapolis

10 e 11 Settembre 2022

ore 10 – 18

ESAPOLIS

via dei Colli, 28

PADOVA

I visitatori di Esapolis avranno la possibilità di partecipare sabato 10 e domenica 11 settembre, in occasione dell'inaugurazione della mostra temporanea di dipinti naturalistici "Verso il giardino dipinto", a dei laboratori gratuiti di disegno naturalistico dedicati a famiglie e singoli per avvicinare grandi e piccini al mondo dell'arte e della Natura.

I laboratori saranno a cura di Anita Frison, maestra d'arte diplomata alla S.B.A., e saranno suddivisi in due turni:

MATTINA: 10.30 - 12.30

POMERIGGIO: 15.30- 17.30

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per maggiori informazioni e prenotazioni: segreteria@butterflyarc.it; 049 8910189.