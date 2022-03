Laboratori per famiglie all'Orto botanico di Padova

Nell'ultimo giorno di apertura della mostra "How nature works" di Krištof Kintera, ospitata nelle serre ottocentesche dell'Orto botanico a partire dallo scorso ottobre, sono disponibili due laboratori creativi tra quelli più apprezzati dalle famiglie nell'ambito della rassegna l'"Officina dell'Orto", lo spazio in cui tecnologia, arte e natura si incontrano, e forme e materiali diversi si trasformano in qualcosa di unico: "Il mio erbario postnaturale" (ore 10 e 14.30) e "Il robot-artista" (ore 11.30 e 16).

Tutte le attività, comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto (fatte salve le consuete gratuità, come ad esempio l'abbonamento famiglia) sono indicate per famiglie con bambini e bambine dai 6 anni in su e prevedono il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti.

