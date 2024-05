Laboratori sostenibili con l’Ape Maia al Centro Commerciale Ipercity

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio il Centro Commerciale Ipercity ospita tre giornate dedicate alle api e alla sostenibilità.

Cuore dell’evento un’area dedicata ai laboratori, dove l'Apicoltura Mielepiù, di Cartura, sarà presente per accompagnare i più piccoli a conoscere mondo delle api; gli animatori aggiungeranno una componente esperienziale per coinvolgere i bambini in maniera divertente con attività artistiche e artigianali.

Protagonista delle tre giornate sarà l’Ape Maia, uno dei personaggi dei cartoni animati tra i più amati dal mondo: andato in onda nel 1976 è rimasto un classico per decenni e ancora oggi è in onda con una nuova serie su Rai Yoyo.

La piccola Maia è sicuramente l’ape più famosa al mondo e da sempre i suoi sono messaggi legati anche alla sostenibilità e all’ambiente.

L’area dell’evento sarà costruita con degli spazi per il gioco, pensati anche per poter approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale e in particolare del mondo delle api, cosi importanti per l’equilibrio ambientale. Per i bambini ci saranno dei giochi dinamici, dei laboratori artistici e uno spazio per le foto.

Il centro ideale dell’evento è il laboratorio delle Olimpiadi del Miele: i bambini “amici di Maia” saranno invitati a partecipare a una serie di attività e discipline “olimpioniche” per aiutare il regno delle api a vincere le olimpiadi e salvare il raccolto.

L’obiettivo è quello di far scoprire ai più piccoli il mondo delle api e degli impollinatori in generale, riconoscendone così il ruolo fondamentale nella Natura.

Ad aggiungere al programma un momento di divertimento, il meet&greet con Maia e Willy, protagonisti del cartoon.

Orari e dettagli

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e si terranno nella piazza centrale di Ipercity: i laboratori saranno venerdì 17 maggio dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 18 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Domenica 19 maggio il meet&greet nei seguenti orari: 10.30, 11.30 e 12.30, e nel pomeriggio 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per maggiori informazioni www.ipercity.it

Maggiori informazioni

https://www.ipercity.it/evento/laboratori-incontri-ape-maia-centro-ipercity/

Foto articolo da comunicato stampa