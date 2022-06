"Dipingiamo le vele del burcio", laboratorio per bambini e famiglie al Museo della Navigazione Fluviale

Il laboratorio per bambini e famiglie “Dipingiamo le vele del Burcio“ è in programma domenica 26 giugno alle ore 16.30 al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

"Salpiamo insieme per un affascinante pomeriggio dedicato alle famiglie per far divertire i nostri giovani artisti che impareranno a dipingere le vele al terzo dei burci!

A seguito di una visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini, ragazzi e genitori; potranno scoprire simboli, tradizioni e leggende della navigazione fluviale!

Un laboratorio per imparare, divertendosi e poter scoprire il meraviglioso mondo dei barcari!"

Dettagli

Iniziativa dedicata a famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni.

Giorno: domenica 26 giugno 2022

Inizio attività: ore 16.30

La durata è di 1 h 30 min.

Presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Posti limitati

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

I costi sono:

10 euro a partecipante

8 euro a partecipante riservato a Under18, Over65, adulti residenti a Battaglia Terme, ASI, Zonca, AbanoCard, PadovaCard, Carta Giovani.

30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni e prenotazioni

telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Pagamento

Il pagamento può avvenire in loco il giorno dell’evento oppure a mezzo bonifico bancario una volta concordata la prenotazione con lo staff. La ricevuta del pagamento deve essere inviata all’indirizzo e-mail info@museonavigazione.eu.

Di seguito le coordinate bancarie per il bonifico:

intestazione: “Associazione TVB c/o Museo Navigazione Fluviale”

causale: “data evento, Nome e Cognome”

banca: MPS Monte dei Paschi di Siena – Battaglia Terme

IBAN IT48F0103062380000000652137

Info

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2347208422088629

https://museonavigazione.eu/it/news/dipingiamo-le-vele-del-burcio-domenica-26-giugno-2022/

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook