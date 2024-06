C’è una proposta nuova in città per chi intende mettersi in gioco nella gioia dell’incontro: dal 27 giugno al 8 agosto 2024, ciascun giovedì, alle ore 21, nella sala Ai Caduti di Nassiriya, in Piazza Capitaniato, 20, a Padova, comincia il Laboratorio di lettura e scrittura di INTRODUZIONE ALLA CIFREMATICA. ESPERIENZA E CLINICA diretto da Ruggero Chinaglia e organizzato dall’Associazione cifrematica di Padova.

«Si tratta di un’esperienza nuova di lettura del libro Il granello e la goccia. La species nova, di Armando Verdiglione e della scrittura che questa provoca per ciascuno. Attraverso questa combinazione di lettura e scrittura si produce l’ascolto di ciò che s’ignora e che si trova tra le pieghe di quel che si scrive, per accogliere ciò che la parola rilascia a nostra insaputa. L’invito alla lettura di questo libro fornisce anche l’occasione per una esplorazione della lingua; ci sono termini, locuzioni, modi di dire che, entrando nell’abitudine, difficilmente vengono esplorati o messi in questione. L’esigenza di precisazione è ciò che caratterizza la comunicazione. Il granello e la goccia sono metafore del deserto e dell’oceano nell’infinito della parola e indicano che il contributo di ciascuno è essenziale: aggiungendo un granello al deserto, questo non è più deserto e aggiungendo una goccia all’oceano, l’oceano non è più lo stesso».