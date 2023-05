Laboratorio per famiglie “Un burcio per la mamma!” al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia

10 euro a partecipante; 30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori). Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Domenica 14 maggio, alle ore 16, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, in occasione della Festa della Mamma, propone il laboratorio per famiglie: Un burcio per la mamma!

Un appuntamento esclusivo che farà scoprire in modo divertente il mondo della navigazione fluviale e dei burci che navigavano i fiumi e i canali del nostro territorio.

A fine visita, bambini e ragazzi, assieme ai genitori, potranno costruire il loro piccolo burcio di legno e dargli il nome della loro mamma, per una dedica tutta speciale.

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni.

L'attività durerà circa due ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Costi

10 euro a partecipante

30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

