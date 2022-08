Laboratorio pittorico aperto a tutti: tecnica acrilica

L'A.P.S. è lieta di invitarvi ad un incontro pittorico, l'11 settembre 2022, con l'Insegnante Elisa a Tecnica Acrilica Ti verranno fornite tutte le attrezzature:

cavalletto da tavolo

tela cotone 30x40

pennelli e colori acrilici

grembiule

esempi cartacei al quale prendere ispirazione

Per chi vuole si può dipingere su sasso da fiume: «Passeremo un pomeriggio di rilassamento e rigenerazione ai piedi di un maestoso salice per una totale armonia di Bene-Essere nella condivisione di un tempo libero dedicato interamente al proprio piacere, al prendersi cura di sé in modo semplice».

Aperto a tutte le fasce di età. Il momento aperitivo non mancherà!

PRENOTAZIONE E INFO: tel. 347.976018

Web: https://www.facebook.com/pitturasorseggiata