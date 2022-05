Laboratorio di street art con Carolì in piazza Vittorio Veneto a Tencarola

Domenica 5 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 in Piazza Vittorio Veneto a Tencarola è in programma l’iniziativa “Colora la tua Città!”. La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l'Associazione Culturale Fantalica APS organizza il Laboratorio di Street Art con Carolì “Colora la tua Città!” come evento conclusivo del tradizionale progetto ART FACTORY LAB – LA CASA DELLE ARTI. Il progetto, attivo dal 2015 a Selvazzano Dentro al Centro Civico Baracca, mira a coinvolgere bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni in attività artistiche ed espressive con approccio multidisciplinare, favorendo l'aggregazione, l'inclusione e l'integrazione attraverso le arti.

«Domenica 5 giugno – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Piazza Vittorio Veneto a Tencarola sarà protagonista, diventando un vero e proprio cantiere creativo di street art aperto a tutte le famiglie, ai bambini e ai ragazzi che con l'artista sudamericana Carolina Blanco, in arte Carolì, potranno sperimentarsi e creare un murales dal titolo “Siediti con me e scegliamo una stella”. Dal forte amore dell'artista per le stelle e per gli universi blu magici, nasce questo progetto di riqualificazione urbana dedicato all’amicizia. Amicizia come condivisone, amicizia come solidarietà per l’altro e soprattutto amicizia come forma d’amore. Bambini, adulti, nonni e animaletti seduti uno a fianco all’altro abbracciati che segnalano le stelle più luminose e ne scelgono il nome. Gesto di condivisone e svago in un momento storico dove il rispetto e l’amore verso l’altro è fondamentale. Gradini e panchine multicolore che fanno da scala immaginaria verso il tocco delle stelle e la realizzazione dei propri sogni».

Il progetto, finanziato dalla Città di Selvazzano Dentro, permetterà ai Cittadini di sentirsi parte attiva della realizzazione di una vera e propria opera d'arte per la Città, seguiti da un'artista che intende condividere la propria esperienza creativa con il pubblico, in uno scambio di idee e di emozioni.

Il primo maggio alle 18 all'Auditorium San Michele Arcangelo a Selvazzano Dentro, si è svolto con successo e grande partecipazione lo spettacolo LA NATURA IN UN SOGNO, ispirandosi al tema filo conduttore dell'anno: NATURA E/È ARTE. L'evento ha unito le diverse discipline artistiche affrontate: rappresentazione teatrale, coreografie e scenografie sono state frutto del lavoro svolto durante l'anno, valorizzando la creatività e i talenti dei bambini e dei ragazzi.

Per l'anno 2021-2022 si è pensato di aggiungere al tradizionale evento performativo finale, anche un momento speciale dedicato all'arte, che sia occasione per le famiglie di ritrovarsi e di lavorare insieme per rigenerare e riqualificare un angolo della propria città.

