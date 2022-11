“Ladies Football Club”, spettacolo alla Sala teatro di Recitando

Dopo una pausa di una settimana, la rassegna di spettacoli teatrali promossa e realizzata da Rec.Itando Acting Studio, in via Makallé 97 interno 5, Padova, mette a segno il suo terzo spettacolo. Stavolta ad animare il palco, venerdì 11 novembre, sarà Ladies Football Club, intenso monologo recitato da Roberta Chinellato, messo in scena dalla compagnia EnneEnne Teatro e musicato dal vivo. La piéce, tratta dall’omonimo romanzo di Stefano Massini, riporta gli spettatori indietro, a un tempo difficile ed eroico in cui i diritti che ora diamo per scontati erano ancora poco più che fantasie quasi irrealizzabili… o forse no?

Lo spettacolo, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, viene messo in scena sul palco di Rec.itando nel 104° anniversario della fine delle ostilità sul Fronte Occidentale, l’11 novembre 1918.





Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, consolida con questo spettacolo l’attività del suo Teatro, aperto al pubblico a partire dallo scorso ottobre. La capienza della sala è di 60 posti, e per ciascuno spettacolo viene richiesto al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo o di 40 euro per l’accesso a tutti gli spettacoli previsti dalla rassegna.

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

Il prossimi eventi in programma

11 novembre

Ladies Football Club - di Stefano Massini con Roberta Chinellato (EnneEnne Teatro)

26 novembre

Mamme Spa 3.0 - compagnia Teatro delle Ortiche

17 dicembre

Festa in Famiglia - compagnia Recitando

