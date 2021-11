“La lampada dei desideri – Storia di Aladino”, al via la rassegna famiglie al teatro ai Colli

Torna con 12 spettacoli, che accompagneranno il giovane pubblico, dal 28 novembre 2021 al 10 aprile 2022, la rassegna domenicale “Famiglie a teatro”, ospitata dal Teatro ai Colli di via Monte Lozzo con la direzione artistica della compagnia Teatro Fuori Rotta. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparo e del Comune di Padova ed in collaborazione con Auser Padova.

Il primo spettacolo andrà in scena domenica 28 novembre (ore 16.30) con Febo Teatro che presenta “La lampada dei desideri – Storia di Aladino”. In scena gli attori Claudia Bellemo e Nicola Perin. La storia di Aladino e la lampada magica è un ottimo esempio di come sia importante sognare con concretezza, imparando che faticare per un obiettivo fa parte della crescita di ognuno di noi. In un mondo in cui la velocità fa da padrone, è importante più che mai insegnare alle nuove generazioni a scegliere con cura i propri desideri e a perseguirli con calma e costanza.

Aladino è un ragazzo che vuole avere tutto e subito senza fatica. Passa le giornate a giocare ai videogiochi, senza alzare un dito, fino a quando è costretto a scendere al bazar sotto casa dove incontra Ali Babà, che gli regala una Lampada, che presto si rivelerà magica, in grado di esaudire desideri e far iniziare un’avventura.

Uno spettacolo ironico e d'effetto in cui verranno usati numerosi linguaggi teatrali (maschere, pupazzi) uniti ad incursioni tecnologiche (animazione video, proiezioni).

In breve

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Domenica 28 novembre 2021, ore 16.30

La lampada dei desideri, Storia di Aladino - Febo Teatro

Ingresso unico: 6 euro

Info e prenotazioni 3277661425

teatroaicolli@gmail.com

Calendario

Domenica 12 dicembre 2021, ore 16.30

Come Hansel e Gretel - Teatro Libero Palermo

Come Hansel e Gretel - Teatro Libero Palermo

Domenica 19 dicembre 2021, ore 16.30

Un babbo a Natale - ATGTP Teatro Giovani Teatro Pirata

Un babbo a Natale - ATGTP Teatro Giovani Teatro Pirata

Domenica 23 gennaio 2022, ore 16.30

Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi - Teatro delle Arance

Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi - Teatro delle Arance

Domenica 6 febbraio 2022, ore 16.30

Pippi Calzelunghe - Fondazione Aida

Pippi Calzelunghe - Fondazione Aida

Domenica 13 febbraio 2022, ore 16.30

I tre porcellini - Fondazione Aida

I tre porcellini - Fondazione Aida

Domenica 20 febbraio 2022, ore 16.30

Il mago di Oz - Febo Teatro

Il mago di Oz - Febo Teatro

Domenica 27 febbraio 2022, ore 16.30

I musicanti di Brema - Benvenuto Cellini

I musicanti di Brema - Benvenuto Cellini

Domenica 6 marzo 2022, ore 16.30

Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein - Fondazione Aida

Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein - Fondazione Aida

Domenica 13 marzo 2022, ore 16.30

Il drago e la guerra dei rifiuti - Teatro Fuori Rotta

Il drago e la guerra dei rifiuti - Teatro Fuori Rotta

Domenica 27 marzo 2022, ore 16.30

Pinocchio, un naso per scoprire il mondo - Teatro Fuori Rotta

Pinocchio, un naso per scoprire il mondo - Teatro Fuori Rotta

Domenica 10 aprile 2022, ore 16.30

Cyrano dal naso strano - Teatro Fuori Rotta

Cyrano dal naso strano - Teatro Fuori Rotta

Info web

Foto articolo da comunicato stampa