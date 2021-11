Land of wine stars, un docufilm racconta le eccellenze vitivinicole ed artistiche padovane al Palazzo della Ragione

Sabato 27 novembre alle 16, il prestigioso Palazzo della Ragione di Padova ospiterà in anteprima la presentazione del docufilm Land of Wine Stars - Un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire del regista Gianni Canton, un cortometraggio interamente dedicato alle “stelle” del territorio padovano, dalle eccellenze vitivinicole ai tanti luoghi speciali che la città offre e che meritano di essere scoperti. Ad alternarsi sullo schermo sono un attore a bordo di un’auto d'epoca che percorre le zone di coltivazione delle uve raccontando le eccellenze vitivinicole del patavino e un’attrice che sfreccia in centro storico con un monopattino elettrico mostrando altre “stelle”, le meraviglie artistiche e culturali della città.

Il talk

Precede la proiezione un talk moderato dalla giornalista Micaela Faggiani, che dialogherà insieme a Patrizio Roversi, conduttore televisivo di trasmissioni celebri come Turisti per Caso, Linea Verde e Slow Tour Padano, alla Foodblogger e Presidente dell'Associazione Italiana Food Blogger Anna Maria Pellegrino e al regista Gianni Canton. L’incontro approfondirà tematiche strategiche per la viticoltura veneta e padovana, tra cui la valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti e il ruolo giocato dalla cultura nella promozione turistica.

Al termine della proiezione, nel cortile di Palazzo Moroni, verrà offerto ai partecipanti un calice di vino per brindare alle prossime festività natalizie.

L’evento, organizzato da Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e Camera di Commercio di Padova, ed è realizzato con il supporto di Unicredit in collaborazione con Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bagnoli, Coldiretti Padova, Cia Padova, Confagricoltura Padova e Veneto Suoni e Sapori. Eventi in presenza a prenotazione gratuita e obbligatoria sul canale https://novembrepatavino.eventbrite.com/.

Il lavoro in sinergia

«L’evento Land of Wine Stars, è un marchio registrato di Venicepromex nato nel 2018 – commenta Franco Conzato, Direttore Generale di Venicepromex - Land of Wine Stars® ha due grandi peculiarità: la prima è l’aver saputo reinventarsi nel tempo, cambiando format ma senza cambiare obiettivo che è la promozione del settore vitivinicolo locale e la valorizzazione dei luoghi da cui nascono queste eccellenze. La seconda caratteristica di Land of Wine Stars® è il lavoro di squadra: è un progetto che nasce collettivo, ha una regia unica ma è frutto del lavoro e del contributo di tutti i partner che anche quest’anno hanno deciso di supportare questo evento. Questa compartecipazione ci rende orgogliosi ed è la testimonianza di un territorio che sa e può lavorare in sinergia verso un obiettivo comune».

I contenuti

Nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo di Novembre PataVino si aggiungono anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi, che sono promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito https://www.novembrepatavino.it/. A tutti i partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass.

La rassegna

La rassegna è ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Numerosi i partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: a cominciare dal main sponsor Banca Patavina, per proseguire poi con Autoserenissima Jaguar Land Rover e Stylplex. Si confermano altre partnership importanti con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Gelateria La Romana, Radio Bellla&Monella, PadovaOggi, e Fotoclub Padova. Il progetto vede, inoltre, collaborazioni illustri a livello istituzionale come la Veneranda Arca del Santo, la Basilica e Convento di Sant’Antonio Delegazione Pontificia, la Diocesi di Padova, l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, l’Osservatorio Astronomico e Venice Promex.

Tra i format di Novembre PataVino ci sono proposte per ogni tipo di pubblico, dagli appassionati di eventi culturali ai food & wine lovers.

Padova meravigliosa tra arte, parole e musica

Incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO: Palazzo della Ragione, Basilica del Santo, Battistero del Duomo, Osservatorio Astronomico, Orto Botanico, Musei Civici Eremitani e tanti altri luoghi da scoprire!

Storie, suoni e sapori del territorio

Ristoranti, enoteche, caffè storici e bistrot propongono menu a tema e degustazioni per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e far vivere nuove esperienze enogastronomiche. Il tutto accompagnato da incontri, musica dal vivo, dj set e performance artistiche.

Sapori, mestieri e tradizioni

Questo format proporrà una serie di videointerviste, testimonianze e immagini per promuovere alcuni luoghi simbolo dell'enogastronomia padovana: dalle antiche salumerie alle pasticcerie, dalle enoteche alle pescherie, un viaggio nei sapori e nei prodotti tipici del territorio. Tra i protagonisti la pizzeria Orsucci, la pasticceria Wiennese, l'enoteca Severino, l'antica salumeria Guarnieri e la storica paninoteca Dalla Zita.

Territorio diVino

Quattro video racconteranno un viaggio alla scoperta dei vini del territorio, coinvolgendo alcuni dei produttori più rappresentativi dei Colli Euganei e al tempo stesso valorizzando le ricchezze paesaggistiche. Un format che nel 2020 ha avuto migliaia di visualizzazioni e che si sviluppa quest'anno in location di grande suggestione come l'Abbazia di Praglia e la Fattoria Monte Fasolo.

Commercio e arte… si riparte

Secondo atto della web series con #lacantantelirica Stefania Miotto che, dopo una prima edizione la scorsa primavera, proseguirà il suo tour tra le eccellenze padovane del commercio con racconti, canzoni e immagini per promuovere le sinergie tra il mondo del commercio e lo spettacolo dal vivo nell'ottica della ripartenza di due settori molto colpiti dalla pandemia

Programma

Ore 16 | Saluti istituzionali

Ore 16:15 | Talk di presentazione del docufilm "Land of Wine Stars® - Un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire" con:

Patrizio Roversi - conduttore televisivo di trasmissioni celebri, Turisti per caso, Linea Verde e Slow Tour Padano

Anna Maria Pellegrino - Foodblogger e Presidente dell'Associazione Italiana Food Blogger

Gianni Canton – Regista del docufilm

Ore 17 | Proiezione docufilm "Land of Wine Stars® - Un viaggio alla ricerca delle Stelle del territorio padovano, eccellenze vitivinicole e luoghi speciali da scoprire".

Ore 17.30 | Brindisi presso il Cortile del Comune di Padova con i vini del territorio (riservato ai soli partecipanti) .

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-land-of-wine-stars-special-guest-patrizio-roversi-197011756467