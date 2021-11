"Latitudine Dante" in scena al Teatro Sanclemente per la rassegna Oltre

Teatro e danza si confrontano in un allestimento itinerante in spazi non teatrali alla ricerca delle soluzioni digitali più efficaci per lo spettacolo dal vivo. Le parole di Dante tracciano un percorso che lo spettatore segue fisicamente ed emotivamente quasi a riprodurre il viaggio del Poeta.

Regia Erica Taffara

In scena: Claudio Pisa, Laura de Nicolao, Pierantonio Rizzato, Loris Contarini, Bozza Gianni,

Musiche dal vivo: Paolo Valentini

Coreografia Claudio Pisa, Laura de Nicolao

Effetti scenici e video: Youssef El Jardouli

Produzione: TOP - Teatri Off Padova; Fabula Saltica

Informazioni e contatti

Mail: info@teatrioffpadova.com

La Rassegna Oltre aderisce al progetto ALTA DIFFUSIONE - Teatri di Prossimità dell’Associazione RES - REte Spettacolo dal vivo, progetto che coinvolge gli spazi delle compagnie appartenenti alla rete Res.

Web: https://www.teatrioffpadova.com.

