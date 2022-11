"Laudate et servite", concerto multimediale il 10 dicembre 2022. Lo spettacolo sarà un’occasione per riscoprire ciò che davvero è essenziale ed autentico nei rapporti che l’uomo ha con i suoi simili, con la natura e con Dio, ripercorrendo la vita e le opere del Santo di Assisi, esempio straordinario di spiritualità ed umanità. Il concerto, che è stato pensato per essere rappresentato in chiesa, luogo naturalmente destinato al raccoglimento e alla preghiera, ha una struttura ed un allestimento essenziali in linea con il messaggio di San Francesco.

Letture, che illustrano il momento storico e richiamano gli episodi salienti della vita del Santo, si alternano a brani recitati, tratti dal Cantico e dai Fioretti (come quello della “Perfetta Letizia”), e a brani musicali eseguiti in acustico da coro e strumenti, mentre la chiesa diventa paesaggio, “invasa” da immagini di commento proiettate a grande dimensione direttamente sulle pareti del presbiterio e da suggestivi giochi di luce che, accentuando la verticalità delle colonne della navata, le trasformano negli alberi di un bosco.

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laudate-et-servite-466760201327.