Laura Boldrini al Bo, lectio magistralis su guerre e diritti umani

«Pace, democrazia e tutela dei diritti umani sono tessere di un unico mosaico. Ecco perché i difensori dei diritti umani devono battersi per la fine della strage a Gaza così come per la libertà delle donne iraniane. Devono impegnarsi perché termini la guerra in Ucraina e pretendere la verità sulla morte di Giulio Regeni. Perché se vogliamo che il Mediterraneo non diventi un cimitero, ma continui invece ad essere un mare, non dobbiamo consentire che in Europa ci siano “democrature” pronte a costruire muri e a fare del nostro continente una fortezza, pronte a comprimere le libertà e l’autodeterminazione delle persone. Tutto questo si tiene insieme» afferma Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in occasione della lectio magistralis dal titolo “Fermare le guerre, salvare il pianeta. Una nuova centralità per la tutela dei diritti umani” che terrà domani venerdì 10 maggio, alle 16.30, nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova. L’evento è stato organizzato dal Centro di Ateneo per i Diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova.

Ad aprire l’incontro saranno Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, e Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i Diritti umani e Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Ateneo patavino.

La lectio magistralis si tiene nell’ambito del General course “Pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, promosso dall’Università di Padova e dalla Rete delle università italiane per la pace.

Per partecipare è richiesta la registrazione.