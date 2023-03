Laura Pausini live anche a Padova, al padiglione 7 dell’arena spettacoli Padovafiere

Fuori oggi le attesissime date del nuovo tour mondiale di Laura Pausini, che toccherà anche Padova all'inizio del prossimo anno, per la precisione sabato 6 gennaio 2024!

Reduce dal successo di #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti, Laura Pausini torna con un tour mondiale che partirà da Roma in dicembre.

Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che, dopo l’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia, porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. Laura ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

“Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!»

Il "Laura Pausini World Tour 2023/2024” è organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma, per proseguire nel resto d’Italia, con una sola data nel Triveneto: proprio quella di Padova.

Sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e poi in USA (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e poi proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour.

È disponibile anche il vinile di Un Buon Inizio, l’ultimo singolo di Laura Pausini uscito per Atlantic Warner, prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura.

Il vinile, sul lato B, contiene Davanti a noi, brano scritto da Laura Pausini, Paolo Carta e Niccolò Agliardi, che è stato la colonna sonora del matrimonio di Laura e Paolo. Entrambi i brani in versione sia italiana, sia spagnola.

Biglietti

I biglietti sono disponibili dalle 10 di giovedì 23 marzo alle 18 di venerdì 24 marzo in prevendita esclusiva per il fanclub dell'artista, e in vendita in tutti i circuiti autorizzati a partire dalle 9 di sabato 25 marzo.

