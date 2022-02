Mettersi nei panni delle persone con malattia rara o disabilità, l’incontro “Lavoro e dis-abilità” all’Esperia

In tempi di COVID, in cui il distanziamento sociale è diventato un’imposizione quotidiana, le persone con malattia rara si sono sentite finalmente capite: è questa la loro realtà. Ama-rare: rete veneto sociale, cultura sport e cittadinanza attiva nasce con l’obiettivo di combattere il disagio, l’angoscia e l’incertezza con le quali vivono sia le persone in situazione di fragilità che le loro famiglie, tramite diversi mezzi di comunicazione e azioni coese.

L'incontro a Padova

L’Associazione p63 Sindrome EEC International APS Onlus, capofila del progetto, vi da appuntamento il prossimo sabato 26 febbraio dalle ore 10 alle 12, al Cinema Esperia (via Chiesanuova 90, Padova PD). Lì avrà luogo il primo incontro di una serie di conferenze, workshop e seminari offerti alla cittadinanza, intitolato “Lavoro e dis-abilità”. Un evento gratuito con ingresso libero che permetterà ai cittadini di Padova e dintorni di mettersi nei panni delle persone con malattia rara o disabilità e di emancipare le persone che affrontano queste difficoltà, creando un luogo d’incontro, di condivisione e di sostegno.

“Lavoro e dis-abilità” si terrà contemporaneamente a Thiene, organizzato dall’Associazione CFS, partner del progetto, sempre il 26 febbraio alle ore 10, presso Fondazione Casa Insieme (Via Braghettone 20, Thiene VI).

Il significato della data

Il 26 febbraio non è una data casuale per la ripresa delle attività in presenza dell’Ass. p63 Sindrome EEC International APS Onlus, che ha messo in rete il territorio Veneto delle malattie rare e delle fragilità. Coincide con le Giornate europee delle Malattie Rare, che trovano a Padova un centro di eccellenza. “C’è ancora molto da fare, ma sono fermamente convinta che il sociale abbia il potere di creare un impatto positivo nel territorio e di migliorare il benessere delle persone fragili”, dichiara Cristina Bolzonella, presidente dell’associazione “p63”.

Parte con questi primi appuntamenti il calendario di incontri in presenza e online del progetto Ama-Rare: Rete Veneto Sociale, Cultura Sport E Cittadinanza Attiva, sostenuto dalla DGR

13/2021 e finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutti gli eventi continueranno a cadenza mensile, sia quelli in presenza, con sede a Padova, Thiene e Belluno, che i “Gruppi Auto Mutuo Aiuto on-line” e gli incontri di “Cultura accessibile” tramite Facebook e YouTube.

Info

Info: centroservizimalattierare@gmail.com

FB: centro servizi mr

Sito web: https://www.sindrome-eec.it/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/658040678848405/

Foto articolo da comunicato stampa