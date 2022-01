Il Centro Commerciale Le Brentelle invaso dai Playmobil

Dal 31 gennaio al 28 febbraio il Centro Commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano (Pd) sarà invaso dai Playmobil, in una mostra interattiva che appassionerà bambini e adulti. Un vero e proprio percorso nella fantasia in 11 tappe: 11, infatti, sono i giganteschi scenari costruiti a partire dai kit Playmobil, che troveranno collocazione nei due piani del centro e offriranno al pubblico anche la possibilità di giocare con alcuni di essi.

La mostra

Dalle ambientazioni fantastiche dei Castelli di Novelmore e dell’isola di Berk di Dragons, a quelle più reali come Lo Zoo e la campagna di Country Life: sono quasi 65mila le componenti e i personaggi Playmobil che in 1.870 ore di lavoro sono stati assemblati da artisti, scenografi, tecnici, artigiani e montatori di To Get, la società emiliana che ha organizzato l’esposizione, per realizzare gli 11 scenari. Quattro di essi saranno anche interattivi: nell’ambientazione dei Pirati si potrà manovrare i loro galeoni e quelli della Marina Reale all’interno della grande vasca centrale, mentre nel circuito Grand Prix si potranno pilotare le automobili da corsa. E poi ancora al Luna Park sarà possibile azionare alcune giostre, come la ruota panoramica o l’ottovolante; infine nella Mission to Mars si giocherà con luci e suoni. La mostra prevede anche l’esposizione di tre teche con kit particolari: i Ghostbusters, la USS Enterprise di Star Trek e Scooby-Doo.

Orari

La mostra è di libero accesso negli orari di apertura del centro: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21, la domenica dalle 9 alle 21.

Orari scenari interattivi

Per quanto riguarda gli scenari interattivi, Luna Park e Mission to Mars saranno sempre accessibili al pubblico mentre, essendo necessaria la supervisione degli addetti, si potrà giocare con Pirati e Grand Prix il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ulteriori informazioni a questo link: https://centrolebrentelle.it/newseventi/mostra-playmobil/

Info web

https://www.facebook.com/centrolebrentelle/

https://centrolebrentelle.it/newseventi/mostra-playmobil/