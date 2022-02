"Le intellettuali", spettacolo al ridotto del Teatro Verdi

Dopo il primo debutto con il Processo di K per la regia di Bruno Fornasari, gli allievi e le allieve del III anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni tornano in scena diretti da Giorgio Sangati portando sul palcoscenico del ridotto del Teatro Verdi di Padova Le intellettuali di Moliére con la traduzione di Cesare Garboli in doppia data il 18 e il 19 febbraio. Un banco di prova importante per i giovani attori e le giovani attrici, arrivati all’ultimo anno del loro percorso all’interno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, parte del Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto, Teatro Stabile del Veneto e Accademia Teatrale Veneta.

Lo spettacolo

In casa del ricco e pavido Crisalo è la moglie Filaminta a essere padrona assoluta. Insieme alla bizzarra cognata Belisa e alla figlia Armanda ha deciso di “vendicare” l’oppressione in cui versa la condizione femminile dandosi allo studio, ma si è messa nelle mani di Trissottanì, un intellettuale narciso e viscido alla ricerca solo di consenso e denaro. L’altra figlia, Enrichetta, invece, non sembra interessata a scienza e letteratura e ha appena ricevuto una proposta di matrimonio da Clitandro. Il giovane focoso si è visto rifiutare la stessa proposta proprio da Armanda che, pur amandolo, vede le nozze come un esproprio della sua autonomia. Scoppia una vera e propria guerra che vedrà i genitori prendere le parti opposte delle due sorelle per dimostrare chi comanda. Sarà il flemmatico Aristo, fratello di Crisalo a risolvere i contrasti mentre nella vicenda verranno coinvolti, loro malgrado, anche la selvatica serva Martina, l’eccentrico scrittore Vadius, un notaio inflessibile e lo svanito valletto L’Epine.

Note di regia

Ci troviamo di fronte una famiglia nel caos, dove sono saltati tutti gli equilibri: da un lato un velleitario femminismo militante e dall’altro un tradizionalismo grossolano e anacronistico. Moliere, però, non prende nessun partito, ci presenta entrambi i punti vista svelandoci le fragilità, le frustrazioni e le vendette che li alimentano, affidando al pubblico la responsabilità di farsi un’idea, di collocarsi nell’eterno dibattito tra corpo e ragione, tra civiltà e natura.

È una commedia, questa, che sconfina decisamente nel dramma (nell’horror) e, allo stesso tempo, si tinge dei toni della farsa (forse l’unico modo di sopravvivere della tragedia nel mondo moderno). Diverte (e molto) perché ci mostra quanto l’essere umano possa rendersi ridicolo e commuove perché ci mostra la sofferenza che sempre accompagna il riso.

L’autore dimostra tutta la sua grandezza proprio infrangendo le regole e dando vita a un vero capolavoro che, a quattrocento anni spaccati dalla sua nascita (1622), non smette di risuonare nell’immaginario degli spettatori.

Per le allieve e gli allievi dell’accademia una prova del fuoco in vista dell’ingresso nel labirinto del lavoro e della vita.

Giorgio Sangati

Teatro Verdi di Padova

Le intellettuali

di Molière

traduzione Cesare Garboli

18 > 19 febbraio 2022

18 Febbraio 2022 17

19 Febbraio 2022 17

regia Giorgio Sangati

-

luci Paolo Pollo Rodighiero

scene Alberto Nonnato

costumi Lauretta Salvagnin

-

con le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni

Antonio Giuseppe Bia

Daniele Boccardi

Lisa Boni

Giada Capecchi

Stella Capelli

Francesco Lunardi

Cristiano Moioli

Susanna Re

Ottavia Sanfilippo

Chiara Trevisi

Sara Verteramo

-

aiuto regia Michele Tonicello

movimenti scenici Norman Quaglierini

foto di scena Serena Pea

-

produzione TSV – Teatro Stabile del Veneto

In scena gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni parte del Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto, Teatro Stabile del Veneto e Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un’edizione transitoria del progetto Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1796 del 15 dicembre 2021)

Biglietti

Posto unico 5 euro

Info web

Le intellettuali Ridotto del Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto (teatrostabileveneto.it)

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/le-intellettuali-accademia-sangati/