Le Vibrazioni in concerto al Geox di Padova

Le Vibrazioni a Padova, posticipato a dicembre 2021 il concerto al Gran Teatro Geox

Nuovi biglietti disponibili su ticketmaster.it

Il concerto de Le Vibrazioni previsto al Gran Teatro Geox di Padova il 5 febbraio 2021 a seguito dei precedenti spostamenti causa emergenza sanitaria, è posticipato a Venerdì 3 dicembre 2021, ore 21.30. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data alle stesse modalità di fruizione.

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19, il concerto inizialmente previsto per il 05/12/19 si terrà quindi a ottobre 2021 a seguito dei molteplici rinvii intercorsi. La band rock pop italiana porterà il nuovo tour al Gran Teatro Geox di Padova per un live indimenticabile.

Le Vibrazioni, gruppo nato a Milano nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ‘70, sono Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. In seguito alla partecipazione al 68° Festival di Sanremo nel 2018 con il brano “Così Sbagliato”, Le Vibrazioni hanno rilasciato i singoli “Amore Zen” e “Pensami Così”. Nel 2019, la band rock pop ha festeggiato i 20 anni di carriera. Suoneranno tutti i loro più grandi successi e i brani più recenti per entusiasmare i fan padovani che li attendono live da molti anni.

Info web

