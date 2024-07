Leandro ghetti, tributo a Lucio Battisti al Piccolo teatro

Da oggi aperte le prevendite dei biglietti per lo spettacolo "unica data in città e provincia" per l'artista LEANDRO GHETTI e la sua band, per lo spettacolo Tributo a Lucio Battisti, definito dallo stesso ALBERTO RADIUS ( Chitarrista Formula Tre e Lucio Battisti), il più fedele Tributo a Battisti d'Italia.

Appuntamento al Piccolo teatro di via Asolo, 2 il 20 dicembre alle ore 21.30

Due ore di concerto sono poche per racchiudere tutto ciò che il suo genio aveva creato, ma attraverso molti medley e cambi di strumento, lo spettacolo risulta molto dinamico, divertente e coinvolgente. Leandro Ghetti ha aperto concerti della Formula 3 di Alberto Radius (l’unico gruppo ad aver accompagnato Lucio Battisti dal vivo), di Anna Oxa, degli Audio 2, di Donatella Rettore e tanti altri, è stata chiamato a rappresentare Lucio Battisti nel programma Estate in Diretta (RAI 1), e nelle trasmissioni televisive condotte da Maurizio Costanzo, ottenendo negli anni entusiastiche recensioni da quotidiani (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, La Nazione, etc…), da magazine (Panorama, Rolling Stones) e reti televisive nazionali (RAI 1, RAI 2, RAI 3, SKY Uno).

Info web

https://leandroghetti.it/concerti