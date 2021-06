Lectio magistralis sul “Ruolo della street art nella rigenerazione urbana”, l'incontro al parco Piacentini

Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 17.45 al parco Piacentino (via Piacentino 27, quartiere Arcella) si terrà la lectio magistralis sul “Ruolo della street Art nella rigenerazione urbana” organizzata dall’associazione “Le Mille e Una Arcella” per la “Biennale di Street Art” . Interverranno Pietro Folena Presidente Associazione Metamorfosi, Stefano Antonelli Curatore e Ricercatore e Andrea Colasio Assessore alla Cultura del Comune di Padova conduce Gianluca Costa Presidente di Arcellatown. Dj set del famosissimo Diego Broggio con aperitivo offerto.

Pablo Rolle Presidente di “Le Mille e Una Arcella” ha fortemente creduto, già dal 2018, che la street art fosse un canale di rigenerazione urbana molto forte ed ha attivato vari interventi negli anni di questo tipo ( il primo proprio al Parco Piacentino che ospita l’evento). A tal proposito dichiara “Giochiamo un po' con la fantasia…se Colasio e Corrao e Tony Gallo Enrico Baj e i Rogazionisti il Cretto di Burri, allora l’Arcella diventa un territorio contaminato dall’arte, un museoa cielo aperto contaminato e amorale che interviene nel rapporto con l’esistente e con la vita di tutti i giorni. Il mondo associativo e di strada costruisce un’identità di quartiere pre-cool e post-cool. La nostra street art disintegra il concetto gentrificazione di quartiere cool. Pura esternazione di energia umana che diventa Modello”.

Le Mille e Una Arcella nell’ultimo anno ha fatto da capofila per una serie di interventi di street art degni di nota; Dal ferales di Tony Gallo Liberi di Volare, al murales 3D di Freak of Nature, al progetto patrocinato da Enel e ora anche dall’Università di Padova “Universa Universis Patavina Libertas” per la decorazione di 8 torrette Enel in onore degli 800 anni di vita del nostro Ateneo ( prima realizzata da C0110) dedicata alle donne per auspicare un Rettore donna

La Biennale di Street Art ha riconosciuto condiviso con “Le Mille e Una Arcella” i punti essenziali del progetto “Lotus- Rinascita” riconoscendo la componente associativa e concedendoci ben tre step durante la manifestazione:

15 giugno 2021 Street Art Tour in bici per l’Arcella

17 giugno 2021 ore 17,45 Lectio Magistralis

Colorazione del Parcheggio Silos Park via Annibale da Bassano da parte dell’artista ZeroMentale (Grazie all’intercessione dello Studio Parisi ed alla sensibilità sul tema di APS)

La Lectio Magistralis è evento gratuito a prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla casella mail lemille1arcella@gmail.com

