“I nostri primi 40 anni”, Legambiente festeggia al parco Prandina

Quarant’anni fa nasceva Legambiente a livello nazionale, 35 anni or sono nasceva Legambiente Padova. Un anniversario importante che viene arricchito da La nostra Italia. I 40 anni di Legambiente, un libro dedicato alle conquiste dell’Associazione. In occasione della presentazione del volume che si terrà sabato 12 settembre dalle 11 alle 12.30 al Parco Prandina (Giardino Cavalleggeri, corso Milano 113) Stefano Ciafani - presidente Legambiente Onlus, Luigi Lazzaro presidente Legambiente Veneto, Lucio Passi - fondatore Legambiente Padova, Ermete Realacci - presidente onorario Legambiente onlus, ragioneranno sull’attualità e sul futuro della presenza e delle azioni di Legambiente e ne discuteranno con Luca Marchesi Direttore Generale Arpa Veneto e Andrea Ragona - Assessore urbanistica e mobilità Comune di Padova.

La nostra Italia. I 40 anni di Legambiente, ripercorrere in un caleidoscopio di contributi le attività di un'associazione visionaria e pragmatica. Le sue scelte, a volte spiazzanti, sono raccontate secondo un Vocabolario del cambiamento che va da Abusivismo a Volontariato, passando per Agricoltura, Animali, Beni comuni e culturali, Citizen science, Clima ed energia, Economia circolare, Legalità, Mobilità, Nucleare, Plastica, Scuola, Suolo, Vertenze: 33 voci per rileggere i suoi primi quarant’anni e guardare al futuro.

