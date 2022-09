“La Leggenda di Berta”: antichi mestieri, corteo storico e spettacoli a Montegrotto

Sabato 10 e domenica 11 settembre a parco Mostar, nel centro di Montergotto Terme ci sarà la grande festa dedicata alla rievocazione medievale «Il Tempo di Berta».

Il borgo medioevale, il corteo storico e quest’anno anche una locanda con la possibilità di mangiare piatti tipici del Medioevo e per i bambini una speciale rievocazione con i burattini. Alla due giorni in costume medievale prenderanno parte oltre duecento figuranti nelle vesti di armati, principi, castellani e popolani, tutti sono attori non professionisti che rivestono i panni di antichi personaggi con grande entusiasmo, emozione e passione.

«Quest'anno ritorna in tutto il suo splendore - commenta sindaco Riccardo Mortandello- la rievocazione storica che ci porta a vivere un'unicità irrinunciabile del nostro territorio di quasi mille anni. In un tempo dettato da incertezze e da inevitabili distanziamenti a causa della pandemia, è bene investire e credere in ogni azione che permetta di risaldare il senso di comunità».

Sabato 10 settembre

La festa comincerà sabato alle 15 con l’apertura del borgo medioevale con la locanda offrirà ai forestieri prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei mercati medievali dislocati lungo la piazza.

Alle 16.30 i più piccoli potranno godersi lo spettacolo di burattini «Quando Berta filava» a cura dei Fantaghirò. Alle 18.30 in scena ci saranno ragazzi della scuola media Antonio Vivaldi di Montegrotto Terme con lo spettacolo «L’amore ai tempi di Berta».

A partire dalle 19.30 una novità dell’edizione 2022 della festa Il tempo di Berta: quest’anno ci sarà sabato sera la speciale locanda “Contado de Montagnon” che offrirà una cena medievale della Corte de Montagnon con spettacoli e gioiose acrobazie. Prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre 2022 (costo 30 euro) telefonando al numero 347 196 8070.

Alle 21 per tutti ci sarà il gran spettacolo di fuoco.

Domenica 11 settembre

Domenica il borgo medioevale apre alle 10 del mattino e fino a notte fonda spettacoli all’interno del borgo medievale si alterneranno giullari, giocolieri, tamburini e musici, cavalieri e armati nella libera e giocosa follia di un giorno di festa. Lo spettacolo dei burattini dei Fantaghirò è in programma alle 11, per pranzo la locanda “Contado de Montagnon” offrirà specialità medievali.

Il clou della manifestazione inizierà alle 16 con l’esibizione di musici e sbandieratori in partenza da piazza Roma, cui seguirà, alle 16.30, il corteo storico con oltre 200 figuranti in costume a rappresentare la corte del Signore di Montagnon e delle sei contrade in onore dell’Imperatore Enrico IV e dell’Imperatrice Bertha di Savoia. Il corteo partirà da piazza Roma e percorrerà viale Stazione, piazza Carmignoto e via Manzoni, via San Mauro, piazzale Stazione e viale Stazione, via Aurelian per concludersi al parco Mostar.

Il programma si concluderà con lo spettacolo «C’era una volta la leggenda di Berta» a cura di On Stage Lab alle 18.30 e per cena si potranno di nuovo gustare le specialità medioevali alla locanda “Contado de Montagnon”.

«La manifestazione - commenta il consigliere comunale Andrea Agnelio da anni membro dell’APS Berta e figurante nel corteo - è resa possibile dal contributo dell'amministrazione ma fondamentali sono i volontari dell'APS Berta che, grazie a passione e impegno, rendono possibile tutto questo».

Info web

https://www.laleggendadiberta.it/programma-2022/

https://www.facebook.com/laleggendadiberta/

Foto articolo da Facebook