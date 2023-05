"La leggerezza dei sogni", uno spettacolo per Lorenzo

Spettacolo di beneficenza a favore del progetto “Insieme per Lorenzo”, promosso dalla A.S.D. Galaxy FC: «Lorenzo è un ragazzo di 15 anni, atleta della società sportiva Galaxy, che è stato coinvolto in un brutto incidente, riportando delle gravissime conseguenze. Prima dell’incidente Lorenzo era un ragazzo brillante, pieno di interessi e di vitalità, viveva per il calcio. Le cure e le terapie saranno molto costose, ma soprattutto molto lunghe. Questo spettacolo di solidarietà contribuirà ad affrontare le ingenti spese mediche di cura e di gestione e a ritrovate la speranza».

Biglietti: ingresso a offerta libera e responsabile. Per info e prenotazioni: tel. 349 5831279.