I Legnanesi con lo spettacolo "Ridere" all'Arena Live Geox di Padova

I Legnanesi arrivano a Padova per un viaggio nel tempo e ridere insieme. Passato e presente, tradizione e attualità: c’è tutto il mondo de I Legnanesi nel nuovo spettacolo 2019/2020 “Ridere”. Così, già nella prima scena, Mabilia (Enrico Dalceri), chic più che mai - come si conviene a un viaggio a Parigi – ammira la Gioconda insieme a mamma Teresa (Antonio Provasio) e papà Giovanni Colombo (Lorenzo Cordara, al suo debutto in questa stagione), che sfoggiano gilet gialli catarinfrangenti nelle sale del Louvre, mentre fuori i manifestanti fanno dei loro gilet gialli il simbolo della protesta, inseguiti dai gendarmi (Giordano Fenocchio e Fabrizio Rossi).

Appuntamento a Padova il prossimo 8 settembre 2021 all'Arena Live Geox alle ore 21.

Biglietti

platea primo settore: euro 28 (diritti di prevendita esclusi)

platea secondo settore: euro 22 (diritti di prevendita esclusi)

platea terzo settore: euro 18 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster (punti vendita e online)

Informazioni:

041 5369810

segreteria@dalvivoeventi.it

Informazioni e contatti

https://www.ticketone.it/artist/i-legnanesi/i-legnanesi-ridere-2941392/

https://www.castellofestival.it/eventi/2021-09-08-i-legnanesi/

Evento FB https://www.facebook.com/events/2934614413485831/

