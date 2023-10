"Legumi che passione" a Padova

Domenica 12 novembre 2023, nel meraviglioso scenario di Prato della Valle a Padova, si terrà la manifestazione "Legumi che passione", organizzata da Veneto a Tavola, Associazione Patavina Apicoltori in Padova. e promossa dal Comune di Padova.

Sarà allestita la grande mostra “Legumi d’Italia”, con oltre 500 varietà di legumi di ogni territorio italiano, tra cui i Presidi Slow Food ed alcuni ecotipi antichi e rari, ognuno con la relativa scheda descrittiva, per conoscerli ed apprezzarli al meglio.

A fianco della mostra alcune associazioni si dedicheranno allo Scambio di semi per tutti gli appassionati, e saranno presenti inoltre alcuni produttori di legumi. La grande piazza ospiterà inoltre un mercatino denominato BONTÀ & BENESSERE, con la vendita di prodotti alimentari di varie regioni, miele, prodotti erboristici, salutistici e di artigianato. Il laboratorio gratuito per i bambini “Conoscere i legumi attraverso il gioco” servirà per sensibilizzare piccoli e grandi all’utilizzo di questo alimento così importante per la nostra salute e per l’ambiente, con lo slogan “Riempiamo il mondo di legumi”.

I legumi promuovono la biodiversità e riducono l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di grassi e ricchi di fibre, ottima fonte proteica vegetale, e in abbinamento ai cereali raggiungono una composizione di aminoacidi essenziali paragonabili a quelli della carne. Costano poco, sono molto nutrienti e facilmente conservabili: CONSUMIAMONE DI PIU’!

Veneto a Tavola: