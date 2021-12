"Legumi che passione", nuovo appuntamento a Padova

La manifestazione Legumi che Passione, organizzata da Veneto a Tavola e promossa dal Comune di Padova, si terrà nel meraviglioso scenario di Prato della Valle, domenica 9 gennaio 2022. Sarà allestita la grande mostra “LEGUMI D’ITALIA”, con oltre 500 varietà di legumi di ogni territorio italiano, tra cui tutti i Presidi Slow Food ed alcuni ecotipi antichi e rari, ognuno con la relativa scheda descrittiva, per conoscerli ed apprezzarli al meglio.

La mostra mercato ospiterà espositori con prodotti alimentari di varie regioni (ognuna anche con i legumi del proprio territorio), prodotti erboristici, salutistici e di artigianato. Il laboratorio gratuito per i bambini “Conoscere i legumi attraverso il gioco” servirà per sensibilizzare piccoli e grandi all’utilizzo di questo alimento così importante per la nostra salute e per l’ambiente. La mattina, presso lo stand di Civiltà Contadina, ci sarà anche lo “Scambio di Semi”, per tutti gli appassionati coltivatori.

I legumi promuovono la biodiversità e riducono l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di grassi e ricchi di fibre, ottima fonte proteica vegetale, e in abbinamento ai cereali raggiungono una composizione di aminoacidi essenziali paragonabili a quelli della carne. Costano poco, sono molto nutrienti e facilmente conservabili: consumiamone di più.

Informazioni e contatti

Veneto a Tavola: www.venetoatavola.it

Mail: info@venetoatavola.it

Web: www.legumichepassione.com