Lella Costa con il reading “Il pranzo di Babette” a Montegrotto

Venerdì 11 settembre alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme appuntamento con il grande teatro con il reading di Lella Costa “Il pranzo di Babette”.

Lo spettacolo è riflessione sulla necessità della condivisione, una testimonianza del fatto che felicità e benessere non sono possibili se non sono collettivi.

Lella Costa, una delle artiste più colte e sensibili del teatro italiano, incontra uno dei racconti più emblematici della scrittrice danese Karen Blixen, quel Pranzo di Babette divenuto famoso grazie al celebre film diretto da Gabriel Axel del 1987.

Babette, cuoca francese riparatasi in un paesino della Danimarca per fuggire alla Comune di Parigi, decide di impiegare i diecimila franchi d’oro vinti a una lotteria in un pranzo succulento per soli dodici invitati.

Spiega Lella Costa: «Babette è grata per essere stata accolta. Non vuole insegnare a vivere, vuole solo ringraziare. O meglio vuole essere al servizio degli altri come scelta consapevole».

In anni in cui il cibo è diventato un’ossessione, le parole preziose di Karen Blixen ci riportano a un’idea di ecologia dei beni comuni.

Per dire che concetti come il tempo, la quotidianità e la festa sono da salvaguardare. E da riscoprire, lontano dal clamore.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate) Teatro della Gran Guardia 393 981 2287

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1590&area=H