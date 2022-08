“Leonardo il visionario”, mostra collettiva alla Sala e la Loggia della Gran Guardia

Inaugurazione: giovedì 1 settembre, ore 17.30

Dal 2 al 13 settembre 2022, alla Sala e la Loggia della Gran Guardia di Piazza dei Signori, sarà possibile visitare la mostra collettiva “Leonardo il visionario”, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e dell’Associazione Xearte.

In esposizione alcune delle opere che gli artisti dell’associazione hanno realizzato interpretando liberamente la figura di Leonardo da Vinci e le sue creazioni.

Artista, ingegnere, architetto, scienziato, inventore, genio multiforme il cui spirito visionario ha saputo precorrere i tempi, Leonardo da Vinci è una figura capace di stimolare ancora oggi, con le sue invenzioni e le sue ricerche, artisti e creativi.

Gli spazi aperti della Loggia ospitano installazioni e sculture che interpretano liberamente le “macchine” per volare di Leonardo, mentre nella sala del piano superiore viene esposta una selezione di circa trenta quadri realizzati con tecniche miste, che si ispirano alla vastissima area di indagine del genio universale: l’anatomia umana, i fenomeni naturali come l’acqua, gli animali, le piante, il volo, i colori, il suono, la bellezza femminile.

XEARTE è un’Associazione senza fine di lucro che ha sede a Padova; essa si prefigge di promuovere e incentivare la ricerca e la formazione nel campo dell’Arte, declinandola anche in ambito educativo e didattico. In particolare, il gruppo è impegnato a valorizzare l’arte contemporanea presso giovani e adulti.

L’associazione progetta e conduce laboratori d’arte in Italia, Europa, India, Africa, Palestina; allestisce esposizioni, visite guidate a luoghi e Mostre di particolare interesse, propone dibattiti e performance artistiche per sensibilizzare il pubblico alla pittura, alla scultura, alla grafica, alla fotografia, al video, al libro d’artista e alla poesia. Persegue esclusivamente fini artistici e sociali, formativi, di studio e ricerca.

Informazioni

Ingresso libero dal primo al 13 settembre 2022

Orario: 9.30 – 12.30 | 16 – 19, dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì

alla Sala e Loggia della Gran Guardia

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

cultura@comune.padova.it

giuliagranzotto@libero.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/leonardo-il-visionario

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/leonardo-il-visionario